La Audiencia de Jaén confirma la condena a tres menores por la agresión sexual a una menor en un portal

Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que la Audiencia confirma íntegramente y rechaza los argumentos de la defensa, incluida la grabación de la Estación de Autobuses de Jaén recogida por la Policía Nacional y esgrimida por una de las defensas --la del condenado más joven-- para intentar demostrar que su defendido se encontraba en dichas instalaciones a la hora en la que ocurrió la agresión sexual.

Las grabaciones no pudieron visionarse en la vista celebrada en el Juzgado de Menores por problemas técnicos, pero sí estuvieron listas para la vista de apelación. No obstante, el agente de policía encargado de las imágenes ya apuntó que eran de "baja calidad" por lo que "no se puede hacer un reconocimiento facial" ya que las cámaras de la estación de autobuses están situadas a gran altura y no cuentan con resolución suficiente.

El Juzgado de Menores condenó a los dos menores de mayor edad --que tuvieron mayor participación en los hechos-- a una medida de cinco años de internamiento cerrado seguida de dos años de libertad vigilada, y al tercero, que no se acercó a la menor cuando estaba en el portal pero que la insultó y se rió de ella, dos años y medio de internamiento cerrado y dos años de libertad vigilada.

Por los daños y perjuicios sufridos, se impuso a los dos menores condenados a mayor a responder conjuntamente con 25.000 euros en concepto de indemnización a la menor, mientras que el tercero responderá con 5.000 euros.

La condena sobre estos tres menores ha sido de las más graves dictadas en los últimos diez años por el Juzgado de Menores. Para imponer la medida de internamiento se tuvo en cuenta la circunstancia de que los jóvenes actuaron en grupo y el impacto que se ha ocasionado a la víctima.

Los hechos se remontan al 2 de marzo de 2018, cuando una menor, de 16 años, denunció haber sido agredida sexualmente en un portal del Paseo de la Estación donde la introdujeron a la fuerza cinco individuos. Los gritos de la chica alertaron a los vecinos y los agresores salieron huyendo.

Con la denuncia y las investigaciones en marcha se fueron sucediendo las detenciones por parte de la Policía Nacional. De esta forma, se llegaron a detener a un total de cinco personas, tres de ellas menores de edad. La víctima los identificó a todos ellos y en el caso de los dos mayores de edad, de 23 y 19 años, se ordenó su ingreso en prisión preventiva donde permanecen a la espera de juicio, que está ya fijado para el 2 de julio.

Para los dos mayores de edad, la Fiscalía, en su escrito de calificación provisional reclama para G.J.C.M., 18 años de cárcel, y 17 años para M.A.M.R. A los dos los acusa de un delito de agresión sexual por los que les pide 15 y 14 años y otro de lesiones por el que el Ministerio Público solicita una pena de tres años para cada uno de ellos.

Además de las penas de prisión, Fiscalía pide que se les imponga 25 años de prohibición de comunicación y acercamiento con la víctima. En concepto de responsabilidad civil, se les reclama un total de 62.675 euros por los días que tardó en recuperarse de las lesiones, por los daños morales y por las secuelas.