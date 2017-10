Tribunales

Un magistrado de la Audiencia de Barcelona cree que Puigdemont, Sánchez y Cuixart pueden presentarse el 21D

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Vega ha apuntado que, en base a la LOREG, "no parece" que haya una incompatibilidad para que éstos no puedan concurrir en los comicios porque no están condenados a inhabilitación en ninguna sentencia, aunque ésta "no sea firme".