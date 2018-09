Asociaciones ven "desproporcionada" la reacción de Torra sobre el chat de los jueces donde participan 30 de 5.500

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, incidía en esta "desproporción" y apunta a que es "intencionada" ya que se trata de "correos electrónicos privados que expresan la opinión personal de sus autores y no comprometen al conjunto de la carrera judicial" ni pone "en quiebra" las garantías en el procedimiento abierto contra líderes soberanistas.

"Carece de sentido pedir la dimisión del presidente del CGPJ o la apertura de una investigación de la Fiscalía porque estos correos en absoluto inciden en el conjunto de garantías constitucionales que se han observado y se seguirán observando en el procedimiento judicial, comenzando por el derecho a la presunción de inocencia de la que gozan todos los implicados", ha señalado.

Ignacio González, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, considera que siendo "correos privados en un foro privado, debería respetarse la intimidad y privacidad de esos espacios" y opina que la reacción de Torra es por ello "improcedente". "Es además una ínfima minoría, hablamos de 30 jueces sobre 5.500, y no compartimos para nada el contenido", ha añadido.

"UN JUEZ DEFIENDE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Mientras, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, recuerda además que este foro del que se han filtrado los correos "no está sujeto ni a censura o a control del presidente del Consejo" porque es un lugar de intercambio de "opiniones privadas" que, en todo caso, "no empañan para nada la labor del poder judicial" y ni siquiera quienes van a juzgar "tienen nada que ver con este tema.

Para el Foro Judicial Independiente, "el contenido son comunicaciones privadas" que "deberían respetarse", pero en todo caso, no tienen nada de malo. "En alguno de ellos se está defendiendo la soberanía nacional y no sé cómo un juez español no va a defender la soberanía nacional y la integridad del territorio. No sé en qué puede afectar esto si es la defensa de lo que está contenido en la Constitución que hemos jurado", ha apuntado la portavoz Concepción Rodríguez.