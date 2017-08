Asesora de Juana Rivas avanza que volverán al TC si la Audciencia Provincial no suspende la entrega de los hjjos

Granados, que ha hecho estas declaraciones antes de conocerse que la Audiencia Provincial de Granada ha admitido a trámite el incidente excepcional de nulidad presentado contra la resolución que obliga a Juana Rivas a devolver a sus hijos, se ha mostrado confiada en que el Tribunal Constitucional pueda velar por el "interés superior" de los hijos menores de Juana Rivas, que continía en paradero desconocido.

Según ha explicado la también portavoz de Juana Rivas, la situación de estos menores es "un tema flagrante de derechos fundamentales". "En un tema tan complejo jurídico no nos hemos lanzado al vacío", ha explicado Granados en referencia al trabajo desarrollado con las defensas que, en las vías civil y penal, representan a Juana Rivas.

No obstante, ha precisado que ha fallado "una pieza que no dependía de las letradas" sino de un abogado de oficio que debía interesar el desistimiento de la queja en el Supremo, antes de que el caso llegara al Constitucional este pasado lunes, que lo rechazó por entender que no se habían agotado todas las vías judiciales.