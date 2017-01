El exalcalde de Arona (Tenerife), condenado a 17 años de inhabilitación por prevaricación

El exalcalde de Arona (Tenerife), José Alberto González Reverón (CC), ha sido condenado a 17 años de inhabilitación especial por los delitos de prevaricación y prevaricación urbanística relacionados con el llamado 'caso Arona' donde se investigó la concesión de más de 200 licencias urbanísticas y la adjudicación de contratos ilegales.

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife hecha pública este jueves, se recoge también el pago de una multa de 12 euros diarios durante 18 meses.

Las mismas penas se han aplicado a Félix Sierra, exconsejero del Cabildo de Tenerife y exconcejal del PP; Manuel Barrios (CAN), exteniente de alcalde; Daniel Martín (CAN), exconcejal; Alfonso Barroso (CC), exconcejal; José Luis González, exconcejal (CAN) y José Juan Alayón (CC).

Asimismo, la sentencia recoge una condena de cuatro años de cárcel y 9 años de inhabilitación especial para Félix Sierra por un delito de cohecho, más una multa de 500.000 euros.

Roberto de Luis, técnico municipal, ha sido condenado a cinco años de cárcel, diez de inhabilitación especial y una multa de 700.000 euros por un delito de cohecho, que afecta también a Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal, condenado a cuatro años de cárcel, nueve de inhabilitación especial y una multa de 500.000 euros.

Además, el empresario Arsenio Zamora también ha sido condenado a dos años de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación especial y una multa de 250.000 euros por un delito de cohecho que recae también sobre Zenón Rodríguez (arquitecto), al que se condena a dos años de cárcel, cuatro y medio de inhabilitación especial y una multa de 40.000 euros.

El cohecho también recae sobre el arquitecto Antonio González, condenado a dos años de cárcel, cuatro y medio de inhabilitación especial y 30.000 euros de multa.

La Audiencia sí ha absuelto al arquitecto Jorge Menéndez, a quien la Fiscalía pedía entre tres y cuatro años de cárcel por un presunto delito de cohecho.

Contra la sentencia cabe representar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.