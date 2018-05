Anticorrupción pide prisión para el contable de la trama y el exalcalde de Majadahonda

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión provisional para el contable de la Gürtel José Luis Izquierdo y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega ante el riesgo de fuga, en el marco de las 'vistillas' que está celebrando la Audiencia Nacional para 16 de los 29 condenados por la primera etapa de la red corrupta.

El Ministerio Público ha solicitado que se imponga esta medida cautelar para estos dos penados que han sido de los primeros en someterse a la audiencia, de carácter público. Las fiscales del caso piden al tribunal que adopte prisión para estos condenados debido principalmente a las elevadas penas y al riesgo de fuga.

El primero en comparecer ha sido el exconcejal de Estepona (Málaga), Ricardo Galeote, condenado a 7 años y 10 meses. Tras él, le ha tocado el turno a José Luis Izquierdo que suma una pena de 17 años y 7 de meses de prisión, y cuyo letrado Miguel Durán ha manifestado ante el tribunal que la petición de cárcel es "genérica y carente de fundamento".

"El señor izquierdo jamás ha tocado un euro que no sea suyo. Ni se le he acusado de eso ni se le ha podido probar", ha expuesto su defensa, que ha recordado que Izquierdo es pensionista y que su mujer está enferma en la cama, de ahí su "absoluto arraigo" a España.

El que fuera contable de la trama, que sí ha hecho uso de su turno de palabra, ha negado "totalmente" la comisión de esos delitos, ya que únicamente se ha dedicado a ir "de su casa al trabajo" y viceversa porque tenía que cuidar a su mujer enferma. "Yo ni tengo medios, ni tengo donde esconderme, lo único que tengo es mi casa y mi mujer, que depende de mi", ha añadido.

En el caso del exalcalde de Majadahonda, condenado a 38 años de cárcel, las fiscales del caso han pedido prisión y han recordado el "notorio" patrimonio acumulado por el que fuera dirigente regional del PP. También han precisado que el riesgo de fuga se evidencia por el entramado financiero que tiene en el extranjero.

"Mi intención ha sido la de estar a disposición de este juzgado y he comparecido siempre que se me ha llamado. De hecho, no me he renovado el pasaporte para que se vea que no tengo ninguna intención de irme", ha expuesto Ortega después de que su letrado haya insistido ante el tribunal que cuenta con alto arraigo en España y que no existe tal riesgo de salida del territorio nacional.