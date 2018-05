Anticorrupción pide prisión para el contable de la trama, el exedil de Majadahonda y otros 3 condenados

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión provisional para el contable de la Gürtel José Luis Izquierdo, el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y otros tres condenados más (Carmen Rodríguez Quijano, Antonio Villaverde y Juan José Moreno) ante el riesgo de fuga, en el marco de las 'vistillas' que están celebrando la Audiencia Nacional para 16 de los 29 condenados por la primera etapa de la red corrupta.

El Ministerio Público ha solicitado que se imponga esta medida cautelar para estos cinco condenados quienes, junto con el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, han sido los primeros en comparecer en las audiencias, que se celebran con carácter público. Las fiscales del caso han pedido para todos ellos prisión sin fianza debido principalmente a las elevadas penas y al riesgo de fuga.

El primero en comparecer ha sido el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, condenado con 7 años y 10 meses. Tras él, le ha tocado el turno a Luis Izquierdo que suma una pena de 17 años y 7 de meses de prisión, y cuyo letrado Miguel Durán, ha manifestado ante el tribunal que la petición de cárcel es "genérica y carente de fundamento".

"El señor Izquierdo jamás ha tocado un euro que no sea suyo. Ni se le he acusado de eso ni se le ha podido probar", ha expuesto su defensa, que ha recordado que Izquierdo es pensionista y que su mujer está enferma e impedida, de ahí su "absoluto arraigo" a España.

Izquierdo, que sí ha hecho uso de su turno de palabra, ha negado "totalmente" la comisión de los delitos que le atribuye el tribunal, ya que únicamente se ha dedicado a ir "de su casa al trabajo" y viceversa porque tenía que cuidar a su mujer. "Yo ni tengo medios, ni tengo donde esconderme, lo único que tengo es mi casa y mi mujer, que depende de mi", ha añadido.

En el caso del exalcalde de Majadahonda, condenado a 38 años de cárcel, las fiscales del caso han pedido prisión y han recordado el "notorio" patrimonio acumulado por el que fuera dirigente regional del PP. También han precisado que el riesgo de fuga se evidencia por el entramado financiero que tiene en el extranjero.

"Mi intención ha sido la de estar a disposición de este juzgado y yo he comparecido siempre que se me ha llamado. De hecho, no me he renovado el pasaporte para que se vea que no tengo ninguna intención de irme", ha expuesto Ortega, por su parte, después de que su letrado haya insistido ante el tribunal que cuenta con alto arraigo en España y que no tiene intención de fugarse.

LA EXMUJER DE CORREA: "NO ME VOY A IR"

Carmen Rodríguez Quijano, exjefa de gabinete de Majadahonda y expareja del cabecilla de la trama Francisco Correa, ha comparecido ante el tribunal visiblemente desmejorada y ha dicho, con un hilo de voz, que no piensa irse "a ningún sitio" debido a que tiene una hija menor de edad.

El letrado de Rodríguez, condenada a 14 años y 8 meses de cárcel, ha defendido que no existe prueba alguna que demuestre que se ha lucrado con su actividad en el consistorio de dicha localidad madrileña y que no está inmersa en otro procedimiento ni cuenta con antecedentes penales.

En la misma línea se ha pronunciado la defensa de Antonio Villaverde, el que fuera letrado de Correa entre los años 2001 y 2004, que se ha opuesto igualmente a la petición formulada por Anticorrupción alegando arraigo a España y enfermedad de la madre de su cliente, que tiene 94 años.

"Su madre no se puede mover, esas son las concretas circunstancias personales que deberá tener en cuenta el tribunal. No es necesaria ninguna prisión para que Villaverde esté a disposición del tribunal. Cada día que se pierda mi mandante de no estar en casa cuidando a su madre, no tiene arreglo", ha insistido el letrado.

PENDIENTE DE UN TRATAMIENTO DE FERTILIDAD

El abogado, que ha sido condenado a 8 años y 2 meses de cárcel, ha sido el único de los siete condenados que han comparecido hasta el momento que no ha hecho uso del turno de palabra que le ha facilitado el tribunal, integrado por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y la presidenta María José Rodríguez Duplá.

Helena Echeverri letrada de Juan José Moreno, exconcejal de Majadahonda y siguiente en comparecer, ha expuesto ante el tribunal que su cliente está inmerso en un tratamiento de fertilidad con su pareja la cual, al tener 39 años, solo cuenta con uno más de plazo para poder acceder al mismo. También ha dicho que carece de bienes y solo tiene una nómina actualmente embargada.

Moreno, que suma una pena de 15 años y 2 meses, ha recodado que él siempre ha colaborado con la Justicia y que fue la persona que, junto con el denunciante José Luis Peñas, realizó las grabaciones que dieron lugar a la denuncia inicial, "jugándose mucho" por ello. "Sería imposible que pudiera irme de mi casa", ha añadido.

Los abogados han aprovechado estas audiencias para anunciar que interpondrán recurso de casación contra la sentencia conocida el pasado jueves y que condena a 29 de los 37 acusados en este procedimiento por crear un "sistema de corrupción institucional" entre la formación popular y las empresas del grupo de Correa.

También estaba previsto que compareciera Isabel Jordán, la que fuera administradora de algunas de las empresas de Correa, si bien no lo ha hecho por encontrarse en prisión para cumplir condena por los amaños de Fitur, también de la trama Gürtel. Tras Moreno, el tribunal ha hecho un receso y reanudará las vistillas con el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias.