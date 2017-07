El fiscal jefe Anticorrupción estará presente en el interrogatorio a Rajoy para "apoyar" a las fiscales del caso

El recién nombrado fiscal jefe Anticorrupción ha precisado en declaraciones a Europa Press que acude a esta nueva sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional "en un marco institucional" en tanto declaran Rajoy y el presidente del Senado, Pío García Escudero, ambos "máximos representantes de dos de los tres poderes del Estado".

No obstante, Luzón ha precisado que no acude para atribuirse protagonismo durante el juicio ni tampoco para restárselo a las fiscales del caso, que son las que dirigirán el interrogatorio al presidente del Gobierno, según ha informado la Fiscalía General del Estado. A su juicio "lo más razonable" es que sean estas representantes del Ministerio Público las que se encarguen de formular las preguntas a Rajoy en caso de que quede alguna cuestión que no haya sido formulada previamente por las partes.

El presidente del Gobierno comparece mañana en calidad de testigo a petición de la acusación popular ejercida por ADADE que le preguntará por su conocimiento acerca de las actividades realizadas entre 1999 y 2005 por la trama Gürtel ya que durante los años 1990 y 2003 fue vicesecretario general del PP y "responsable de asuntos electorales" del partido.