Anticorrupción se opondrá a cualquier petición de los condenados por las 'black' para retrasar su ingreso en prisión

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, tras el pronunciamiento del Supremo es el tribunal sentenciador, es decir, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es el que debe ejecutar la condena de Rodrigo Rato y los otros 63 condenados --eran 65 en total, pero Miguel Blesa falleció el verano de 2017--.

No obstante, a los exdirectivos de Caja Madrid con penas más altas les queda aún la opción de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional y que en él vaya incluida la petición de continuar en libertad provisional hasta que haya una decisión. El tribunal de garantías suele acceder a la suspensión de la ejecución de las condenas cuando lo piden condenados a menos de cinco años de cárcel, si bien no es una norma escrita y no ocurre en todos los casos.

Por otro lado, los condenados pueden optar por presentar una solicitud de indulto y, con ello, también pedir que se retrase la entrada en la cárcel. Sea en uno u otro caso, la Fiscalía Anticorrupción se opondrá a cualquiera de estas opciones.

15 CONDENADOS A MÁS DE DOS AÑOS

De los 64 condenados por el caso de las tarjetas 'black', los susceptibles de entrar en prisión al haber sido penados con más de dos años de prisión son Rodrigo Rato, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez-Ponga, Antonio Romero Lázaro, Jorge Gómez Moreno, Rodolfo Benito, José María de la Riva, Gonzalo Martín Pascual, Rubén Cruz, Antonio del Rey de Viñas, Javier de Miguel Sánchez, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar, Francisco José Pérez Hernández y Miguel Ángel Abejón.

Tres de los exdirectivos condenados por la Audiencia Nacional a más de dos años de cárcel, Ildefonso Sánchez Barcoj, Francisco José Moure y Antonio Cámara, el Supremo ha optado por reducirles la pena al aplicarles la atenuante de reparación del daño, de modo que podrían librarse de entrar en prisión.