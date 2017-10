Anticorrupción asegura que el PP y Ana Mato cobraron en "efectivo y en especie" de la trama de Correa

La Fiscalía Anticorrupción ha destacado este miércoles en el juicio por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) que se está celebrando en la Audiencia Nacional que el PP también se lucró de las actividades de la red corrupta en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), así como la exministra de Sanidad y exmujer del exalcalde de este municipio Jesús Sepúlveda, Ana Mato. "Hubo cobros en efectivo y en especie de los que se beneficiaron Ana Mato y el PP", ha dicho la fiscal Concepción Sabadell.

El Ministerio Público, de la mano de la fiscal Concepción Sabadell, lleva tres días exponiendo su informe final de conclusiones. En las jornadas previas, el Ministerio Público ha destacado que el PP, como partido político y no como grupo municipal, se benefició de más de 133.000 euros procedentes de las actividades de la Gürtel en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), rechazando así las alegaciones de la formación política, que desde el inicio del juicio se ha escudado en las corporaciones locales.

Ahora, ha añadido que el PP, acusado como partícipe a título lucrativo, también se ha aprovechado de las actuaciones de la red liderada por Francisco Correa en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón durante la etapa de Sepúlveda como alcalde. La fiscal ha insistido en que es el PP "en su conjunto", y no su grupo municipal, el que se "ha beneficiado" de la "actividad delictiva de Sepúlveda" que se cifra en un total de 111.864,32 euros en relación a actos de campaña en 2003, eventos del consistorio o la reforma del despacho del alcalde.

La Fiscalía Anticorrupción reclama a la formación política 245.492 euros por los delitos que presuntamente cometieron los exalcaldes de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón. Con respecto a Ana Mato, considerada en este juicio como el PP, ha afirmado que "ha quedado acreditado que se benefició de los fondos obtenidos por Sepúlveda".

Anticorrupción ha rebatido los argumentos defendidos por la exministra durante su declaración en la que manifestó que su exmarido y ella tenían cuentas corrientes individuales y que se repartieron los gastos domésticos y que tenían las facturas de todo aquello que pagaban. Entre muchas explicaciones, Mato constató que de los eventos familiares se encargaba de contratar las meriendas y que cada uno pagaba los coches que conducían.

Sin embargo, la fiscal ha señalado que estas alegaciones se contradicen porque, por ejemplo, un coche Range Rover de renting que adquirió Sepúlveda se pagó desde una cuenta en la que se perciben ingresos por el cargo institucional de Mato; y que la factura de la merienda de la comunión de su hija la poseía su exmarido. "No existe tal división de pagos", ha concluido la fiscal para mantener su acusación contra ella e interesar el pago de 28.467,53 euros, cantidad de la que supuesta se benefició.

ENTREGAS DE DINERO A SEPÚLVEDA "PERIÓDICAS A MODO DE SUELDO"

La representante del Ministerio Público ha explicado que las entregas de dinero se hacían directamente a Sepúlveda --que se enfrenta a 15 años y cuatro meses de prisión-- con el fin de que intermediase en la adjudicación de contratos públicos a las empresas de Correa y a Constructora Hispánica --cuya gerencia la llevó el acusado confeso Alfonso García-Pozuelo--, pues así aparece en la documentación manuscritos incautada durante la instrucción al presunto contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, que está firmada por 'JS' o 'J Sepúlveda". La fiscal ha recordado que los peritos calígrafos afirmaron que las iniciales y el otro apunte se correlacionan con el exalcalde de Pozuelo, que llegó a recibir "entregas periódicas a modo de sueldo".

Entre otros de los pagos o regalos que hizo Correa a Sepúlveda son la organización de los cumpleaños y una comunión de los hijos del entonces matrimonio Sepúlveda y Mato, viajes que "se pagaron con la caja b" de la Gürtel y vehículos de alta gama como un Jaguar. Tanto Correa como el exalcalde reconocieron estos agasajos enmarcándolos en una relación de amistad, una argumentación que Anticorrupción ha rebatido porque son "pagos a modo de sueldo, con paga extraordinaria" que tienen lugar "durante el periodo que se contrata con las empresas de Correa en Pozuelo".

Por otro lado, la Fiscalía ha dedicado parte de su exposición a continuar con la actividad supuestamente delictiva, que comenzó a relatar este martes, del extesorero 'popular' Luis Bárcenas. Ha apuntado que Bárcenas tenía un "abundadísimo patrimonio" que no declaró a la Agencia Tributaria hasta el año 2012 con la amnistía fiscal.

En este sentido, ha dicho que las Granda Global y Tesedul --constituidas en Panamá y Uruguay, respectivamente-- fueron "sociedades instrumentales" que sirvieron para regularizar su dinero no declarado en España hasta en entonces. No obstante, ha subrayado que la regularización no fue "completa", sino que fue "ineficaz e inválida".

Ha apuntado que las actividades de estas empresas se hizo con la "actuación, complicidad, ayuda, colaboración" de los acusados Iván Yáñez, Ángel Sanchís Perales --extesorero de Alianza Popular (AP)-- y Ángel Sanchís Herrero y con el fin de blanquear el dinero de Bárcenas en Suiza.

EMPRESAS PARA OCULTAR LAS RENTAS DE BÁRCENAS

Las actividades de Tesedul y Granda Global "empezó a producirse justo en 2009, cuando tuvieron conocimiento de la existencia de este procedimiento (el 'caso Gürtel') y pretendieron ocultar las rentas del señor Bárcenas en Suiza", ha apostillado la representante del Ministerio Público. Es más, ha indicado que ambas empresas están relacionadas porque "todos los fondos que se ingresan en Granda Global proceden de Tesedul" y que no correspondía a los pagos de honorarios.

También ha señalado que con estallido de la trama Gürtel, Bárcenas también escondió alguna cantidad ingresada en cuentas de Suiza y que no "ha sido localizada, incautada, ni intervenida judicialmente". Se trata de las transferencias que se hicieron de la cuenta en un banco helvética, a nombre de su mujer Rosalía, a la cuenta 'Obispado', cuyo titular era Yáñez.

Ha precisado que las versiones ofrecidas por el extesorero 'popular' durante la instrucción y en la vista oral y las de su testaferro son contradictorias, porque aunque hayan dicho que esos traspasos tenían como objeto llegar al abogado Edmundo Patricio Bel y nunca sucedió. "El único fin es ocultar la titularidad del señor Bárcenas", ha añadido.

Además, ha aprovechado para indicar que la reunión que mantuvo Bárcenas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en 2010 cuando el primero abandonó la tesorería del PP no fue de ningún modo "humana", tal y como dijo el exministro Ángel Acebes durante su declaración como testigo en este juicio. "Fue meramente económica" en la que se trataron la cesión de un despacho y un coche al extesorero, ha dicho la fiscal.

Por último, la Fiscalía ha apuntado que Rosalía Iglesias es responsable de los hechos que se imputan y ha rechazado aceptar que ella no tenía conocimiento sobre los documentos que le daba su marido para firmar sobre la compraventa de obras de arte. "Tenía conocimiento de que eran falsos, tiene formación suficiente para saber que lo que estaba firmando", ha destacado.