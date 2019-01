El alcalde de Alcarràs (Lleida) rechaza declarar ante el juez que le investiga por el 1-O

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, Serra considera que no cometió ninguna ilegalidad durante la celebración del referéndum del 1-O por lo que la causa contra él "es arbitraria y no está justificada".

El alcalde asegura que "no confía en una justicia que cuestiona los derechos básicos y que no trata a todo el mundo de la misma manera" y defiende que esto no es una opinión, sino que es un hecho, en sus palabras.

Unas 200 personas se han concentrado a las puertas de los Juzgados de Lleida para dar su apoyo al edil mientras comparecía ante el juez, entre ellas más de una veintena de alcaldes de la provincia.

Al salir del juzgado, Serra ha destacado ante los manifestantes que "los ayuntamientos son las administraciones más cercanas al ciudadano y son las primeras que han de estar al frente, junto con el pueblo".