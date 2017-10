Admitida a trámite la querella de la Fiscalía por los contratos de MÉS con las empresas de Jaume Garau

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), el Juzgado está a la espera de documentación y todavía no ha citado a nadie.

La querella de la Fiscalía se dirige contra la ex consellera de Transparencia, Ruth Mateu, y el ex jefe de campaña de MÉS en las elecciones de 2015, Jaume Garau, entre otras personas. También afecta a la compañía Regio Plus Consulting, propiedad de Garau.

La Fiscalía abrió en abril estas diligencias de investigación penal para esclarecer si hubo delito en los contratos entre las administraciones de las Islas y empresas del entorno de Garau.

Desde entonces, el Ministerio Fiscal ha inspeccionado los contratos adjudicados para la realización de estudios por varias Consellerias dirigidas por cargos políticos de MÉS a Garau, por valor de 154.000 euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad.

Tras conocerse los contratos, MÉS per Mallorca abrió un proceso para formalizar la expulsión del jefe de campaña, mientras que, por su parte, la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, anunció la dimisión de Mateu. La ya exconsellera defendió entonces que no había cometido "ninguna irregularidad" y aseguró que dimitía "para dar ejemplo".

Ante esta dimisión, el partido de Mateu, MÉS per Menorca, decidió salir del Govern, señalando que la decisión se había tomado por las "continuas deslealtades" del Ejecutivo hacia el partido.

Después de que la Fiscalía presentara la querella la semana pasada, el director de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB), Pere Muñoz, presentó su dimisión.