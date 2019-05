Tribunales

http://www.teinteresa.es/tribunales/Acusado-agresion-sexual-hecho-cortar_0_2234776645.html

Acusado de agresión sexual a la hija de su ex: "No lo he hecho, me podéis cortar la mano, pero juro que no lo he hecho"

Un hombre acusado de agresión sexual y abusos a la hija de 16 años de su expareja en verano de 2013 ha negado este jueves los hechos ante la Audiencia Provincial de Baleares. "No lo he hecho, me podéis cortar la mano, pero juro ante Dios que no lo he hecho", ha señalado.