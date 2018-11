Acusado de la muerte de su pareja en Seseña insiste en su inocencia: "Lo juro por mi madre, mis nietos y mis hijos"

Así se ha pronunciado el procesado, visiblemente emocionado, al ejercer su derecho a la última palabra en la jornada de este jueves del juicio con jurado popular que se viene celebrando desde el lunes en la Audiencia Provincial de Toledo.

Con las palabras del acusado y tras las conclusiones que han hecho tanto el Ministerio Fiscal --que pide 25 años para L.C.B.G. por asesinato-- como su defensa --que pide su libre absolución--, ha concluido la vista y el jurado se ha retirado para que se le entregue el objeto del veredicto y llevar a cabo la posterior deliberación.

En este sentido, en sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha repasado las pruebas practicadas durante la vista y ha señalado que el acusado ha mentido tanto en la instrucción del caso como en el transcurso del juicio al jurado, con el fin de proporcionarse una coartada.

"NO HACÍA MAS QUE ACTIVIDADES ILEGALES"

Ha incidido en sus palabras a los miembros del jurado en que los testigos han determinado que el carácter de L.C.B.G. es el de una persona celosa y en que ya había sido condenado por un delito de violencia de género a la víctima nueve años atrás. "No hacía nada más que realizar actividades ilegales", ha añadido.

Del mismo modo, ha criticado que no llamara a los servicios de emergencia al encontrar el cadáver y ha puesto el acento en que fue la propia víctima la que abrió la puerta al acusado después de llamar uno o dos minutos al timbre puesto que, tras el ruido, una vecina miró y la luz del rellano ya estaba apagada. "Solo hay dos opciones, o que bajara al garaje y que no le captaran las cámaras o que entrara en la casa", ha dicho.

También ha puesto el acento en el estado de L.C.B.G. ante la policía y la Guardia Civil al no reaccionar con sorpresa y comportarse de manera fría, al tiempo que ha dicho que no mostró arrepentimiento porque pasó toda la noche en dos clubes bebiendo y tomado droga "para montar su coartada".

Por todo ello es por lo que solicita la pena máxima para el acusado que se puede pedir por estos hechos --25 años de cárcel por un delito de asesinato-- ya que la víctima no se pudo defender ante un ataque sorpresivo y suma la agravante mixta de parentesco.

NO HA QUEDADO PROBADO

De su lado, el abogado de la defensa ha querido sembrar en el jurado numerosas dudas para justificar que su patrocinado no fue el causante de los hechos y ha afirmado que no ha quedado probado en las pruebas que abandonara el domicilio tras una discusión con su pareja o que sí que estaba en estado de 'shock' cuando encontró el cadáver hasta tal punto que le tuvieron que dar un Diazepam.

También ha señalado que no ha quedado demostrado que entrara en el domicilio por la puerta, ya que nadie escuchó que la víctima se la abriera y que cuando ocurrieron los hechos estaba llamando y mandando mensajes por Whatsapp a la fallecida. "No puedes estrangular a una persona mientras se mandan mensajes por el teléfono", ha añadido.

Del mismo modo, ha destacado que no escucharon ni gritos ni golpes de la muerte de la mujer cuando los vecinos declararon "que se oía todo" y los peritos afirmaron que durante la muerte por asfixia se produjeron "golpes brutales" contra la pared de la habitación.

Asimismo, ha dicho que no hay prueba de que quisiera mover el cadáver para coger una colilla que estaba debajo del mismo, sino que intentó "darle dignidad pero no manipularlo" y que el cinturón con el que se produjo la muerte es "estándar" y no se ha determinado que vaya a ser el arma del crimen porque, además, no se hallaron restos biológicos en el mismo.

Finalmente, ha incidido en las huellas dactilares sin identificar que se encontraron en la parte exterior de una ventana de la casa o en que no se sepa de quién es el semen que se halló en una compresa de la víctima. "Pero eso no se investigó", ha lamentado, para concluir que la única verdad que sostiene su defendido todo el tiempo "es que él no la mató".