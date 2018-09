Acusación de 'Miguelianos' cree que el líder hace "un papel" y la defensa destaca que "el castillo de naipes" se cae

A las puertas de la sede de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en la segunda jornada del juicio por estos hechos, con posterioridad a la declaración de Rosendo Reguera ha recordado que "este habría sido el momento idóneo para responder y dar explicaciones" sobre la supuesta realidad dentro de la asociación.

Sin embargo, ha criticado, Rosendo solo ha respondido a preguntas de su defensa, y, "por lo tanto, a preguntas absolutamente dirigidas". "Ha negado todo, ha sido un papel. Debe ser que no tenía capacidad para dar respuesta a tanta acusación", ha espetado, reconociendo con posterioridad que las dos declaraciones de este jueves corresponden con lo que se esperaba.

Por su parte, tras finalizar la sesión de este jueves, que se ha prolongado mañana y tarde con los interrogatorios a Rosendo y a la consagrada Ivana Lima, García Montes ha apuntado que con las declaraciones de ambos acusados "el castillo de naipes se está cayendo hoja por hoja".

Asimismo, la abogada que defiende a Ivana Lima, Beatriz Seijo, ha destacado que su representada no ha tenido "ningún problema en responder al fiscal", así como a su propia defensa y a la de Miguel Rosendo, y ha subrayado que no ha dejado "ninguna duda" de que en la Orden no había "nada fuera de la legalidad" y de que sus miembros vivían en "libertad".