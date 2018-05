Activista condenado por 'Rodea el Congreso' ingresa en prisión: "Soy inocente y me han hecho un proceso injusto"

"El saber que yo soy inocente y que se me ha hecho un proceso injusto me hace estar perfectamente tranquilo. Si yo hubiera hecho algún daño a la sociedad, también hubiera dado la cara desde primera hora, no como los políticos hoy en día que escurren todas sus sentencias. Doy la cara por algo que no he hecho", ha manifestado Morelo a las puertas del centro penitenciario.

Así, ha incidido en que está "contento porque esto demuestra que el sistema judicial está podrido y esto es una puntada más para que toda esta basura se caiga". No obstante, también ha dicho sentirse "indignado porque el sistema es corrupto e injusto", apuntando que la sentencia también "ya que se produjeron palabras contradictorias de los agentes que me acusaron".

El activista se ha referido al suceso ocurrido en 2013, "en el cual, obviamente, había gente infiltrada que reventó la manifestación y buscaron una excusa para detener a todos los activistas sociales que allí nos encontrábamos". "Hay montajes policiales en España para meter en la cárcel a las personas que económicamente somos menos pudientes", ha remarcado.

"Me acusan de atentado a la autoridad, daños y desperfectos. No tienen pruebas y los testimonios de los policías fueron contradictorios. Es más, si procede no tengo problema en presentar el DVD de la grabación del juicio en el que los policías se contradicen y por ello creo que debería haber quedado suspendida la condena", ha matizado.

Por su parte, el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Cuevas de San Marcos, José Blanco, ha remarcado que se ha producido la "entrada en prisión de un inocente". "Fran no ha tenido abogado defensor en toda la fase de instrucción, solamente lo tuvo en el momento de la vista oral. En la fase de la investigación, donde se aportan pruebas, no tuvo abogado", ha apuntado.

"Entendemos que se han vulnerado derechos humanos fundamentales y la tutela judicial efectiva, además de que los agentes dieron descripciones muy generales, lo que acredita que el sistema judicial está podrido", ha añadido Blanco.

Además, también ha estado acompañando a Molero antes de su entrada en prisión el también activista condenado Andrés Bódalo, quien ha dicho, en referencia al malagueño, que "su cuerpo va a entrar ahí, pero su espíritu y su mente va a estar con nosotros porque él es inocente".

"Igual que Fran, muchos hombres y mujeres estamos entrando a las cárceles inocentemente. Fran es una persona valiente, que siempre ha estado al frente de las luchas como estuvo ese día, denunciando a esos corruptos que hoy están siendo juzgados. Le pido a toda la gente que apoyen a Fran, no es justo que hoy entre en la cárcel", ha concluido.