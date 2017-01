Absuelven a seis acusados de pertenecer a una célula yihadista de Ceuta

La Audiencia Nacional ha absuelto a los seis acusados de formar una célula yihadista que fue desarticulada en 2015 en el barrio del Príncipe de Ceuta, cuyo líder dijo en el juicio que fue procesado por culpa del actor José Coronado, protagonista de la serie que se llama cómo dicha barriada.

En el auto, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal señalan que "no han hallado pruebas de cargo" que les permitan condenar a los procesados por el delito de pertenencia a organización terrorista del que estaban acusados, aunque condena a uno de ellos a dos años de prisión por tenencia ilícita de armas.

La Sala asegura que "las imágenes difundidas por algunos de ellos en las redes sociales podrían quizás constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo", pero recuerda que como la Fiscalía no les acusó por este delito procede absolverles puesto que de tal acusación no se han podido defender.

Se refiere al material informático que califican de "realmente" cruel e impactante por contener decapitaciones, martirios o ataques con coches-bomba, si bien eso no determina la comisión del delito de integración en organización terrorista e insiste en que "no aparece por ningún lado que las personas sometidas al presente procedimiento" conformaran una célula del Estado Islámico.

El fiscal pidió doce años y medio de prisión para el presunto líder, Farid Mohamed Al Lal, y diez años y medio para dos hermanos suyos, para otra pareja de hermanos y para el sexto acusado.

Incluso dijo que la Policía tuvo que precipitar la operación en la que desarticuló la presunta célula al tener "indicios potentes" de que preparaban un atentado inminente en España.

Pero los magistrados consideran que "no aparece prueba alguna que acredite que los acusados formaran una célula estable y jerarquizada adscrita a Dáesh, con capacidad y determinación para poder llevar a cabo atentados terroristas en España en atención a los llamamientos a la Yihad Global".

Los acusados se dedicaban al robo de vehículos, de droga y de venta ambulante en esta barriada ceutí y se reunían en la azotea de la casa de otro, si bien la sala no considera acreditado que lo hicieran como entrenamiento militar con fines terroristas.

Así consta en las conversaciones telefónicas analizadas, en las que infiere "con toda claridad" que dos de los acusados practicaban la delincuencia común de "considerable peligrosidad", enfrentándose con bandas rivales y dirigiéndose amenazas mutuas.

Respecto a las armas incautadas en los registros, subrayan que tan sólo se encontró un arma de fuego a disposición de uno de los acusados, Anuar A.A., que ha sido condenado a dos años de cárcel.

Pero precisan que las otras dos pistolas no eran armas de fuego, una detonadora y otra de aire comprimido, y por tanto "no eran idóneas, precisamente, para perpetrar acciones terroristas"; al tiempo que afirman que no se puede probar que las fotografías en las que aparecen otras armas de fuego fueran reales.

Y aunque señalan que "es evidente" que las armas blancas encontradas "pueden resultar idóneas para perpetrar atentados terroristas", manifiestan que "la posesión de las mismas no implica que se posean para la consecución de ese fin".

El presunto cabecilla dijo en el juicio que un amigo suyo insultó a José Coronado por su personaje de Policía en la serie y que el actor le contestó que, antes de que terminara la misma, estaría preso.

De hecho, aseguró que en su detención estuvieron presentes José Coronado y la también protagonista de la serie, la actriz Hiba Abouk, y que el primero le dio dos puñetazos y la segunda se hizo pasar por secretaria judicial, y relató que se carteó desde la cárcel con el actor.

Farid Mohamed Al Lal negó que él y los otros cinco acusados sean terroristas e incluso dijo que cómo iba a ser yihadista si ve porno, aunque se confesó simpatizante del Dáesh y justificó los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York (Estados Unidos) y las acciones del Estado Islámico como un derecho de defensa ante invasores y en Siria frente al "tirano Bashar Al Asad".

Esta decisión se produce días después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dejara en libertad a los dos hombres detenidos el pasado 28 de diciembre en Madrid por su presunta relación con el terrorismo yihadista al asegurar que no hay datos que avalen que ambos profesaran la ideología yihadista.