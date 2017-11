Abogado de exmiembros de la Mesa del Parlament critica que la ausencia de Puigdemont perjudica a sus clientes

Así lo ha manifestado Javier Melero, letrado de Lluís Maria Coromina, Lluís Guinó y Ramona Barrufet a los medios de comunicación a su salida del Tribunal Supremo, después de que las declaraciones de los seis investigados en el alto tribunal --entre ellos la presidenta de la cámara parlamentaria Carmen Forcadell-- hayan sido suspendidas hasta el próximo 9 de noviembre.

Preguntado por si cree que Puigdemont haya decidido no comparecer ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela perjudica a sus defendidos --diputados del PDeCAT--, el abogado ha contestado un rotundo "sí, por supuesto". No obstante, el defensor del secretario tercero de la mesa, Joan Josep Nuet, ha preferido no entrar en el asunto y ha afirmado que si tiene consecuencias o no este hecho lo debe decidir el juez.

Forcadell, Corominas, Guinó, Barrufet, Nuet y Anna Simó estaban citados este jueves a las 9.30 horas para declarar ante el juez Pablo Llarena por la querella presentada el pasado lunes por el Ministerio Público. Las comparecencias se han suspendido hasta el próximo 9 de noviembre a petición de los abogados.

El juez también ha acordado poner a estas personas bajo vigilancia policial hasta ese día, aceptando así la solicitud del fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadenas. Estas medidas cautelares consisten en facilitar un domicilio y un teléfono en el que estén localizables en todo momento, con el fin de garantizar su puesta a disposición judicial.