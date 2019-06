Abogado de Vila insiste en que el exconsejero dimitió "frustrado" y que no existía "consenso" dentro del Govern

Juan Segarra, abogado del exconsejero de Empresa Santiago Vila, que se enfrenta a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y desobediencia, ha insistido este miércoles en el juicio por el proceso independentista en el Tribunal Supremo que su cliente dimitió "frustrado" al no conseguir una "solución dialogada" para declarar la independencia de Cataluña. Asimismo, ha destacado que en el gobierno de Carles Puigdemont no existía "consenso".

La defensa de Vila ha sido la última en exponer sus conclusiones finales, en la que ha pedido la absolución de su defendido subrayando que no es posible "presumir y sostener el conocimiento, el consentimiento y el acuerdo para una actuación conjunta de todos los acusados", tal y como , según ha dicho, han hecho las acusaciones. "Esto es desconocer abiertamente la verdad", ha añadido Segarra.

El abogado ha hecho un alegato defendiendo que Vila se desmarcó de las intenciones unilaterales de declarar la independencia. Asimismo, ha diferenciado las funciones de cada uno de los acusados y ha recordado que no era diputado del Parlamento de Cataluña, sino que tan sólo formaba parte del Gobierno.

"Las acusaciones no distinguen porque no les interesa quién aprueba las leyes y quien aprueba los decretos", ha dicho. En este sentido, ha indicado que es independiente que el Parlament aprobase unas leyes y a raíz de ello el Govern aprobase un decreto.

A Vila sólo le responsabiliza de dos acuerdos de Gobierno, los relativos a la convocatoria del referéndum y de la aprobación de gastos para la votación desde las consejerías, ha recordado, al mismo tiempo que ha destacado que estos decretos eran de "naturaleza meramente política y representativa" y que nunca fueron de aplicación porque no modificaba las competencias administrativas, ni de autorización de gasto.

Según Segarra, el acuerdo conjunto firmado el 6 de septiembre para sufragar los gastos del referéndum tan solo era "escenificar el consenso que realmente no existía y para la tranquilidad de aquellos como Vila, que pensaban que se financiaría con recursos privados", pues así se lo dijo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha recordado.

Al hilo, el letrado ha recordado que el exconseller dimitió el 26 de octubre, un día antes de la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), "frustrado por no haber podido sellar una solución dialogada en ese contexto de divergencia constante".

Por último, la defensa ha recalcado que Vila no ha tenido ninguna "aportación relevante" en los hechos, pues, según ha dicho, "no existe ninguna decisión en virtud de este acuerdo", ni tampoco hay "una supuesta desviación previsible" porque no conocía, "ni podía conocer", la existencia de "supuestos" gastos en otras Consejerías de la Generalitat.

Asimismo, ha hecho referencia a las reuniones que supuestamente se celebraron para hablar de la organización del referéndum, según aparece en las anotaciones de la agenda Moleskine de Josep María Jové, ex 'número dos' del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras --sin hacer mención expresa a esas notas--, y ha recalcado que Vila estuvo al margen de estos encuentros "extraoficiales" porque "nunca fue invitado".

Segarra ha concluido su alegato agradeciendo la labor de uno de los magistrados del tribunal, Luciano Varela, por sus resoluciones en defensa de los derechos, ya que concluye su etapa profesional con este juicio.