Abogado de Tamara Carrasco: si se mantiene la acusación de desorden público la Audiencia Nacional ya no sería competente

"Veremos si su señoría entiende que debe ser constitutivo de otro tipo. Entonces veríamos qué ocurre, qué hacemos y si pedimos otra jurisdicción porque la Audiencia Nacional ya no sería competente" si se retiran las imputaciones por rebelión y terrorismo, ha explicado Atienza en declaraciones a los medios de comunicación cuando se le ha preguntado por si va a solicitar que el caso de Carrasco sea trasladado a un juzgado ordinario.

En cualquier caso, el letrado ha manifestado que necesita que se levante el secreto de sumario para conocer exactamente los hechos por los que se está acusando a su defendida. "A un médico no se le lleva un señor para que le opere y se le vendan los ojos. En un secreto de sumario, los abogados estamos absolutamente incomodados, nos cuesta plantear cuestiones técnicas", ha explicado.

Este es el motivo por el que, según ha indicado Atienza, ha aconsejado a Carrasco que se acogiera a su derecho a no declarar hoy en la Audiencia Nacional. Según ha afirmado, "gran parte de las informaciones" que conoce sobre la causa ha sido a través de los medios de comunicación, con "filtraciones" de las que no conoce su procedencia, por lo que considera que no puede "practicar una asistencia de defensa con garantías".

Así, ha entendido que "lo más prudente" es que Carrasco sólo contestase a las preguntas de su abogado, que han versado sobre su arraigo en Cataluña, que ha calificado de "absoluto" porque es "donde ha vivido toda la vida y tiene su familia".

"BIEN", PERO NO "TRANQUILA"

Atienza, que ha dicho sentirse "satisfecho" por la decisión del juez de dejar en libertad con medidas cautelares a su defendida aunque no tanto con la argumentación de Fiscalía, que ha solicitado prisión incondicional, ha afirmado que Carrasco está "bien", pero no "tranquila". "Nadie puede estar tranquilo en una situación así. Estaba bien para declarar, ha entendido todo, pero bien no estaba. Obviamente una persona normal que pasa por una situación así no puede estar bien", ha subrayado.

Sobre los registros en el domicilio de la investigada, el abogado no ha confirmado los enseres incautados --documentación sobre un cuartel de la Guardia Civil de Barcelona, cartelería, una agenda, un ordenador y varios teléfonos móviles--, aunque ha remarcado que "si es eso, cualquier persona que conozca un poco las actividades terroristas puede entender que este tipo de material no es compatible con esas acciones".

Eso sí, ha asegurado que no le consta que se encontrara ningún objeto que pueda relacionar a Carrasco con el terrorismo y que en la declaración de hoy tampoco se ha hecho mención a nada de esto. "Yo entiendo que la Fiscalía habría hecho saber al juez que había algún elemento incriminatorio más importante o de mayor entidad", ha apuntado.