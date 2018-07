La jueza pide a los profesores de Casado que aporten sus trabajos del máster

La juez del caso máster ha requerido al catedrático Enrique Álvarez Conde y a la profesora Alicia López de los Mozos que aporten antes del día 2 de agosto los trabajos del presidente del PP, Pablo Casado, por los que fue evaluado de 20 créditos en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Así lo dicta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, para ordenar la remisión de esos trabajos, en caso de que los conserven, con los que evaluaron al dirigente popular en el curso académico 2008-2009 de estos créditos no convalidados.

Lo hace a raíz del escrito remitido por la representación procesal de la URJC en la que se informa que "no les consta ningún documento consistente en los trabajos de señor Casado para ser evaluado" de estos créditos, "ni rastro documental que evidencie su aportación" en dicho curso.

Fuentes universitarias han explicado a Europa Press que son los profesores los encargados de conservar los trabajos que presentan los alumnos de cara a sus evaluaciones, no la universidad como institución.

Precisamente, ese día están citados a comparecer esta profesora y el exdirector del Instituto de Derecho Público ante el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid en relación a la pieza separada sobre los estudios de postgrado del nuevo líder del PP.

Ambos están investigados por el mismo juzgado en la causa que investiga presuntas irregularidades en el máster de Derecho Público de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes.

También remite un oficio a RTVE para que remitan a este órgano judicial, también antes del 2 de agosto, para que aporte la grabación de las explicaciones que ofreció Casado a los medios de comunicación sobre su participación en el máster del día 10 de abril.

A su vez, ha citado para el 2 de agosto a tres alumnos del máster que cursó el presidente del PP en el año 2009 en la Universidad Rey Juan Carlos y entre las que figura la hija de la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito. Otros cinco alumnos de este máster acudirán en calidad de testigos.

Por otro lado, requiere a la URJC que antes del 2 de agosto aporte certificación del acuerdo del Consejo de Gobierno de la institución del 3 de marzo de 2005, junto a un informe que aclare si efectivamente se trató el punto nuevo del orden del día y si se creó finalmente o no la comisión de postgrado.

En caso de que fuera creada, la magistrada demanda que aporte copia de las convalidaciones realizadas en dicha comisión en otros másteres, "a título meramente ejemplificativo".





Pide un informe de la relación entre alumnos y URJC

Aparte, ordena un oficio a la Guardia Civil para que, antes del 6 de agosto, aporte la relación de personas a las que se convalidaron créditos en la edición del máster de Casado, para informar de la actividad laboral que desempeñaban durante el curso académico 2008-2009.

También requiere que se detalle la relación directa o indirecta, a través de familiares, para comprobar si "tenían cargo público y especial vinculación con partidos políticos" o con la propia universidad.

En este sentido, se detalla el caso de Casado, la hija de la exasesora de la Comunidad de Madrid y otros tres casos (M.D. Cancio Álvarez; S.V Grau, y A.C. Mas Taberner).





Explicaciones de Casado

En una rueda de prensa celebrada a principios del mes de abril, el entonces vicesecretario de Comunicación del PP compareció ante los medios de comunicación para mostrar los cuatro trabajos sobre el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local en la URJC y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó -- un total de 40 créditos-- para demostrar que hizo "lo correcto" y no recibió "ningún trato de favor".

Entre ellos, destacó el trabajo de fin de itinerario (12 créditos) de 55 páginas titulado 'Las competencias de las comunidades autónomas en materia de administración de justicia'.

Además, realizó otros tres trabajos más breves que tenían dos o cuatro créditos en tres asignaturas y que llevan por título: 'El concepto constitucional de autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional'; 'el reparto de competencias en la Constitución de 1978 y su futuro'; y 'Los principios inspiradores del modelo autonómico y las principales sentencias del Tribunal Constitucional'.

"Tengo la plena conciencia de que he hecho lo correcto", dijo entonces el actual presidente del PP, que no obstante admitió que no asistió a clase y que no realizó exámenes pero que a cambio realizó esos trabajos.

Respecto al exrector de la URJC Fernando Suárez, y ante la petición que ha cursado él mismo, la magistrada reitera que se le cita como investigado por presuntos delitos de falsificación documental, prevaricación, cohecho y malversación.

Lo hace porque su firma consta en condición de rector de la universidad en el acuerdo del 9 de febrero de 2009 para convalidar asignaturas a determinados alumnos en el máster de Derecho Autonómico y Local de la URJC en su edición del curso 2008-2009.





Investigada a la hija de la exasesora María Teresa Feito, que hizo el máster de Casado

La juez del caso máster ha citado como investigados a tres alumnos del máster que cursó el presidente del PP, Pablo Casado, en el año 2009 en la Universidad Rey Juan Carlos y entre las que figura la hija de la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito, María Mateo Feito.

Así lo indica la magistrada Carmen Rodríguez-Medel en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en las que cita como investigadas a dos alumnas de este martes el próximo 2 de agosto a las 16 horas. Otros cinco alumnos acudirán en calidad de testigos.

Entre las investigadas figuran Alida Mas Taberner que era subsecretaria de la Consellería de Educación de la Generalitat durante la etapa de Francisco Camps en la Presidencia de esa comunidad autónoma, aparte de otros cargos en esa administración.

La otra alumna es María Dolores Cancio Álvarez, que ha publicado varias publicaciones junto al catedrático Enrique Álvarez Conde, el exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC y que también está investigado en el caso máster. El docente tendrá que comparecer junto a su colega Alicia López de los Mozos también el 2 de agosto.

Sobre las investigadas, requiere que en el caso de que fueran evaluadas por trabajos en las asignaturas no convalidades, aporten los mismos y "cualquier documento que evidencien que lo entregaron en el año 2009, ya sea un correo postal, un correo electrónico o cualquier otro documento.