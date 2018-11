AMP- Jueza devuelve el acta del veredicto en juicio contra el asesino de Pioz por falta de motivación en las respuestas

La magistrada Elena Mayor, encargada de presidir desde el pasado miércoles 24 de octubre el juicio con jurado popular contra Patrick Nogueira por las muertes de sus tíos, Marcos y Janaina, y sus dos primeros, que contaban con uno y cuatro años en el momento de los hechos, en Pioz (Guadalajara) ha devuelvo el acta del veredicto por "falta de motivación" en algunas de las respuestas del objeto del veredicto.

De esta manera, Mayor ha considerado que alguna de las respuestas no estaban bien razonadas por parte de los integrantes del jurado popular, por lo que la deliberación del mismo, que se ha prolongado durante más de seis horas, deberá volver a realizarse este sábado, 3 de noviembre, a partir de las 9.00 horas.

La ley contempla que se puede devolver el acta del veredicto hasta en tres ocasiones si la jueza considera que no hay motivación suficiente en las respuestas de todos los miembros.

El juicio contra Nogueira arrancaba el pasado miércoles 24 de octubre, una causa en la que el Ministerio Fiscal solicitaba pena de prisión permanente revisable por los asesinatos de sus primos pequeños y 20 años de prisión por cada uno de los asesinatos de los dos adultos, mientras que las tres acusaciones particulares, ejercidas por las familias de sus dos tíos y por el propietario de la vivienda donde ocurrieron los hechos, pedían prisión permanente revisable por cada uno de los cuatro asesinatos.

Por su parte, la defensa de Nogueira consideraba que las muertes de los dos tíos deberían ser calificadas como sendos homicidios, más dos asesinatos en el caso de los primos con la eximente incompleta de trastorno mental, por lo que pedía un total de 25 años de cárcel para su patrocinado.

A lo largo de las siete jornadas en las que se ha prolongado la vista han acudido a declarar familiares de Nogueira, multitud de médicos forenses, psicólogos y psiquiatras y agentes de la autoridad partícipes en todo el proceso desde el hallazgo de los cadáveres en septiembre de 2016 hasta el regreso del acusado desde Brasil, a donde había huido.

La tesis de la defensa mantenía desde el primer momento que Nogueira presentaba un cerebro enfermo determinante para la comisión de los crímenes, mientras que las acusaciones y el Ministerio Fiscal argumentaban que Nogueira tenía premeditado acabar con la vida de su familia.

UN "PEQUEÑO DEFECTO DE FORMA"

A la salida de los juzgados, la fiscal del caso, Rocío Rojo, ha señalado en declaraciones a los medios que este sábado el jurado tendrá que seguir haciendo su trabajo y ha aclarado que la devolución ha sido debida a "un pequeño defecto de fundamentación, de forma, nada más".

Por su parte, Alberto Martín, abogado que representa a Walfran Campos, hermano de Marcos Campos, ha manifestado que el acta ha sido devuelta porque "falta completar y concretar" la misma.

Por su parte, para la defensa de Nogueira, representada por Bárbara Royo, la decisión adoptada por la jueza de devolver el acta "no podía ser de otra manera" porque "no ha habido tiempo para motivar el veredicto". Royo ha considerado que el jurado no ha estado tiempo suficiente valorando el escrito y que "faltaba el apoyo de sus decisiones".

Esta noche el jurado pernoctará en un hotel, en el que tendrán que estar aislados. Por su parte, el acusado tendrá que estar presente para la lectura del veredicto.