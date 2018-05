La televisión china censura las alusiones LGTBI en Eurovisión

Una televisión estatal de la provincia china de Hunan ha censurado todo el contenido alusivo a la comunidad LGTBI aparecido en Eurovisión, lo que ha derivado en críticas de activistas y ha provocado que la Unión Europea de Radiodifusión, organizadora del certamen, rompa relaciones con la cadena.

Mango TV, especialmente seguida por Internet, pixelaron las banderas arcoiris enarboladas por el público asistente al festival de Lisboa y recortó la actuación del artista irlandés Ryan O'Shaughnessy, en la que dos bailarines hombres muestran una relación homosexual. Además, la cadena rehusó emitir otras dos actuaciones en las que, según el diario estatal 'Global Times', se mostraban tatuajes y "elementos LGTB".

"¡Absurdo! Mango TV ha pixelado banderas arcoiris", reza un mensaje de la cuenta Global Gay News en la red social Weibo, el equivalente chino de Twitter. China Rainbow Media Awards, que colabora con los medios para mejorar la cobertura LGTBI, también ha expresado su malestar: "¿No es demasiado? Hace casi 20 años Hunan TV fue la primera en mostrar una entrevista gay (...) ¿Por qué ahora van hacia atrás?".

La Unión Europea de Radiodifusión ha anunciado en un comunicado la rotura de relaciones con Mango TV, al menos para este año. Su posición, explica la organización, "no encaja con los valores de universidad e inclusión y con nuestra orgullosa tradición de celebrar la diversidad a través de la música".

Mango TV no se ha pronunciado sobre esta polémica, por lo que no está claro si actuó por su cuenta o bajo órdenes del regulador estatal. La homosexualidad no es ilegal en China, pero las ONG siguen denunciando las posiciones conservadoras de gran parte de la sociedad y actos de represión.