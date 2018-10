¿Quién debe sustituir a Eva González en 'MasterChef'? El jurado lo tiene claro

Eva González, ex presentadora de MasterChef, anunció la semana pasada su fichaje por La Voz y cerraba por lo tanto una etapa profesional en el talent culinario que había sido su casa durante seis años. La mujer de Cayetano Rivera ha compartido momentos muy emotivos durante los fogones y su cambio de rumbo en el trabajo no ha dejado indiferente a nadie, ni mucho menos a sus compañeros de plató.

Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera acudieron anoche a la XX Edición de los Premios Iris donde recogieron el premio de Mejor Realización. La buena relación que había entre Eva y los jueces traspasaba la pantalla y prueba de ello era la complicidad que derrochaban los cuatro en cada evento o presentación al que acudían.

Pepe ha confesado lo mucho que se alegra por su compañera ante el nuevo proyecto profesional: "Bien por ella. Es nuestra compañera, nuestra amiga. Hemos estados seis años juntos conviviendo, compartiendo, llorando, riendo, disfrutando, pasándolo bien y pasándolo mal. Le deseamos lo mejor, se lo merece. Si ella está contenta, nosotros estaremos contentos".

La modelo era una de las estrellas del programa y la propia Samantha ha calificado a Eva como una gran "profesional". La chef tiene muy claro que la que fuera Miss España 2003 dará lo mejor de sí misma en La Voz: "Es una oportunidad increíble, Eva es una gran profesional y estoy segura que lo hará genial".

Por fin, el jurado de MasterChef ha respondido a la pregunta del millón: ¿Quién sustituirá a Eva González como conductora del talent culinario? Rodríguez ha comentado que a pesar de no saber al cien por cien si habrá alguien que la reemplace, intuye que no hace falta un presentador en el programa: "Lo hicimos cuando ella estaba embarazada, sabemos que en este programa en casi ninguna parte del mundo hay presentadora pero bueno, si nos meten unos, estaremos encantados. Tiene cabida y si no pues no pasaría nada".

Sobre como están llevando los enfrentamientos entre Antonia Dell' Atte y Carmen Lomana, Vallejo ha explicado que aunque ya los había vivido en su momento verlo ahora en la pantalla con todo el montaje y los efectos de producción es más entretenido que en directo: "Nosotros ya lo vivimos, pero ahora lo estamos volviendo a vivir otra vez y me lo estoy pasando como una enana. Es muy divertido".