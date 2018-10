La sorpresa de Blanca Suárez a Mario Casas

Después de mucho trabajo y un rodaje de lo más duro, Mario Casas presentó anoche la película El Fotógrafo de Mauthasen de la mano de la productora y realizadora Mar Targarona.

En una noche de lo más especial para el actor de 32 años en el que contó con la compañía de amigos, compañeros y familia, Blanca Suárez quiso sorprender a su chico presentándose en la premiere: "Anda, no sabía que venía, no me lo había comentado. Espero que le guste la película y se sienta orgullosa del trabajo que he hecho", comentó Mario con una tímida sonrisa.

Aunque la pareja de intérpretes no son muy propensos a mostrar su amor en las redes sociales, la semana pasada acudieron a DisneyLand Paris para celebrar el 30 cumpleaños de la actriz. Una escapada de lo más especial en la que la magia de Mickey y Minnie impregnaron al actor: "El ir a Disney te hace volver a tu infancia. Tiene ese punto de volver a ser niño otra vez. Tengo la necesidad de escapar y viajar algunas veces. De salir un poco de este contexto en el que la gente te conoce y poder desconectar".

Durante el evento, de lo más enamorado, Casas piropeó a la actriz de Las Chicas del Cable calificándola como una verdadera profesional en todos los papeles que interpreta: "No somos críticos el uno con el trabajo del otro. Yo creo que hay que respetar. Ella tiene una carrera maravillosa, yo tengo la mía... ¿Qué le voy a decir yo a alguien con ese potencial, con ese talento y con ese trabajo tan bien hecho? No, yo ya tengo bastante con lo mío y confío mucho en lo que ella hace". Por su parte, Blanca exclamó ante las bonitas palabras de Mario hacia ella: "Me siento muy agradecida, qué piropo más increíble".

El intérprete se encuentra a uno de sus mejores momentos profesionales y personales y confesó en su noche especial que está "muy feliz en todos los sentidos". Parte de mi familia está hoy aquí y han venido amigos míos desde Barcelona".