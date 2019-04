¿Qué les ha parecido a los fans de Juego de Tronos el nuevo capítulo de la última temporada?

Después de una espera que se ha hecho más larga que el invierno, Juego de Tronos reaparece en el panorama para colapsarlo todo. Las conversaciones en el trabajo, los grupos de Whatsapp con amigos, los encuentros fortuitos con los vecinos y, por supuesto, las redes sociales ya tienen nuevo protagonista. Juego de Tronos viene a presentar batalla a una campaña electoral que, al menos hoy, no ha podido sino rendirse ante el esperado regreso de la serie.

Hasta altas horas de la madrugada, cientos de seriéfilos de la capital se concentraron en los Cines Capitol para vivir el tan ansiado retorno. HBO se esforzó durante horas en avivar y alimentar ese sentimiento de emoción que no en vano se debatía con el intenso pesar de estar viviendo el principio del fin de Juego de Tronos.

No obstante, este primer capítulo de la octava temporada (8x01: El invierno está aquí), no parece haber cumplido con las expectativas de sus más acérrimos seguidores. Más allá de la habitual épica de la serie, los paseos en dragón o los emotivos reencuentros, en los 55 minutos de esta primera entrega no se ha avanzado nada en la trama. Ni Lannister, ni Targaryen, ni Stark están hoy más cerca de gobernar Poniente.

“Flojito”, escuché entre los que abandonaban el cine. La Gran Vía de Madrid fue protagonista entonces de un clima de decepción que dejaba también espacio para las bromas: “Lo bueno es que no hay riesgo de spoilers, porque no ha pasado nada” o “como no remonte estoy viendo que en el último capítulo descubriremos que todo fue un sueño de Resines”.

Twitter, por supuesto, tampoco se ha hecho esperar y, entre spoilers, los seguidores han ido dejando sus críticas:

La gente diciendo que le da pena que solo queden 5 episodios de #JuegodeTronos

Por mí que acabe ya, si van a ser tan jodidamente mierda — Juanpm0619 (@juan_pm0619) 15 de abril de 2019

First episode was a boring as hell - El primer episodio ha sido aburrido de cojones #JuegodeTronos#GOT8#GOT — James Kockelbergh (@jameskockelberg) 15 de abril de 2019













El capítulo de #JuegodeTronos ha sido uno de relleno. Se tenía que decir, y se dijo. pic.twitter.com/f1OoANEzf6 — Diargi (@diargi) 15 de abril de 2019









En una temporada de 10 capítulos te lo podría comprar, pero habiendo solo 6 este capítulo se me queda flojisimo #JuegodeTronos — Craider (@CraiderKY) 15 de abril de 2019





Habrá que esperar al próximo lunes para ver si se reencauza la serie y nos dan las dosis de muertes que todo yonqui de Juego de Tronos reclama a estas alturas de la película.