Verdeliss celebra los avances de su hija Miren en el hospital

Verdeliss, exconcursante de 'GH VIP', ha querido compartir una gran noticia con todos sus seguidores. Tras 17 días ingresada en la UCI tras nacer, su hija prematura Miren ha dado un importante paso que la influencer ha querido compartir y agradecer en su cuenta de instagram.

Verdelis se refería a que la pequeña Miren por fin ha podido mamar por sí sola: "¡Sí se puede! Parto prematuro en la semana 31 de gestación y 17 días continuados de ingreso en UCI de neonatos, 17 días de extracción mecánica de leche materna, 17 días de alimentación por sonda nasogástrica, técnica 'finger feeding', cuidados madre canguro y sin olvidar las grietas y mastitis durante el recorrido... 17 días después, llegó el momento en que Miren se enganchó exitosamente al pecho Lo asumimos como un entrenamiento, puesto que se cansa enseguidita y se adormece... pero ha sido tan emocionante sentir fusionarnos por primera vez", escribía la joven.

Estefanía Unzu anhelaba este instante aunque con respeto y casi como si fuera una madre primeriza: "Me invadían muchos miedos ¿Seré capaz, rechazará el pecho, se atragantará, me hará daño, me agobiaré, lo hará el bebé...?".

Verdeliss no podía por menos que dar: "Gracias de corazón a los pediatras y en especial a las enfermeras de Quirón Salud San José por tantas charlas de aliento, por sostenerme en mis momentos débiles, por comprenderme y saberme guiar con tanta sabiduría. Antes eran ángeles, ahora además son magas jeje! Minutos antes de esta foto, la enfermera nos animó para tomarnos a solas el ratito de lactancia... apartándose con mucha dulzura. Pero después de un rato sin atisbo de interés de Miren para mamar, volvió a acercarse y me preguntó si quería ayuda. ¡Dicho y hecho! Unos toquecitos en el mentón, un apretón aprovechando una buena bocanada y este bebé succionando como si no hubiera un mañana. Son magas... ¿lo he dicho ya? GRACIAS", explicaba la mujer de Aritz.

Algo que ha llenado de felicidad al matrimonio y que ha dado fuerzas a la exconcursante de Gran Hermano para seguir con su nuevo proyecto personal que es que la construcción de su nueva casa.

Todo es felicidad en el hogar de la influencer y desde aquí les deseamos que pronto tengan a su pequeña en casa.