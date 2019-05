La hija de Terelu Campos confiesa por qué tuvo que acudir al psicólogo

Alejandra Rubio ha subido nuevo vídeo en su canal de Mtmad y esta vez ha relatado un aspecto muy desconocido de ella. La hija de Terelu Campos ha comentado su experiencia en el psicólogo y también ha querido decir cuáles fueron los motivos que la llevaron a tratarse con un profesional. Muy natural y con una sonrisa de oreja a oreja, la nieta de María Teresa Campos ha querido lanzar un mensaje muy directo a todos sus seguidores y advertir a todos aquellos que vean su canal, que ir a un especialista para tratarse algún aspecto de su vida no es algo negativo y de hecho, no ha dudado en animar a todos aquellos que tengan problemas para que vayan y consigan salir con una sensación mejor de la que entraron.





ALEJANDRA RUBIO CONFIESA EL PROBLEMA POR EL QUE FUE AL PSICÓLOGO: "SIEMPRE HE TENIDO UN PROBLEMA MUY GORDO, TENGO MUY MALA LECHE"

"Siempre he tenido un problema muy gordo. Tengo muy mala leche, entonces hubo una época que me enfadaba por todo y todo me parecía mal, y me generaba un problema en mi vida. Entonces decidí ir al psicólogo y la verdad es que me vino fenomenal. Aprendí un poco a gestionar mi mala leche, porque tengo mucho carácter pero lo puedes gestionar" ha confesado Alejandra Rubio. Al parecer su carácter tan fuerte le afectaba muchísimo en sus relaciones de amistad y familiares en el pasado porque no sabía gestionar el enfado que sentía con todo aquel con el que podía llegar a discutir.

"Yo no fui porque mis padres dijeran que tenía que ir al psicólogo, fui por mi propia voluntad y fui" comenta Alejandra Rubio. Nada tuvieron que ver ni Terelu Campos ni Alejandro Rubio con la decisión que tomó la nieta de María Teresa Campos. "Siempre he sido una persona que se toma las cosas muy a pecho y siempre pagaba todo con las personas a las que más quería. Así he sido yo durante mucho tiempo. Porque como yo veía que la gente de mi lado lo pasaba mal por mi culpa decidí que eso tenía que acabar" terminaba diciendo.





ALEJANDRA RUBIO, SOBRE SU MALA ÉPOCA: "HUBO UNA ÉPOCA QUE ME SALÍAN HERPES EN LA CARA"

Además, ha confesado que del puro estrés y las 'malas vibraciones' que sentía en esos momentos le salían herpes en la cara: "Hubo una época que me salían herpes en la cara, por el estrés. Antes me salían por el simple estrés de la mala vibración y de decir todo esta mal. Es muy importante que si tenéis algún problema ir a hablar con alguien porque os van a ayudar".

Alejandra Rubio ha terminado este vídeo de Mtmad con un mensaje muy claro: "No es lo mismo hablar con un amigo que con una persona que te va a hablar objetivamente". Además, esa experiencia le ha servido para muchas cosas: "He aprendido que en la vida te pueden pasar cosas malas pero si tu buscas algo bueno, es súper importante ser positivo, pensar en cosas buenas y no hacer mal a la gente".