Las Spice Girls confirman que se van de gira: todos los detalles y ausencias

Son muchas las veces que se ha expeculado con el regreso de las Spice Girls con supuestas giras que luego no llegaban a ningún puerto, sin embargo esa vez los fans ya pueden celebrar que su sueño se hace realidad porque vuelven las chicas más picantes de Reino Unido. Pero, ¿todas?

Emma Bunton, Mel B, Melani C y Geri Halliwel han anunciado a través de un vídeo en sus redes sociales que las Spice Girls están de vuelta y que recorrerán Inglaterra con una gira cuyas entradas salen a la venta el próximo sábado a las 10:30. Eso sí, no estaran todas, y es que Victoria Beckham no formará parte de este esperado regreso y como ha confesado en varias ocasiones, prefiere estar centrada en su empresa de moda y se encuentra en una faceta de su vida muy diferente como para volver a los escenarios que le otorgaron la fama.

"La amistad nunca termina: Spice Girls anuncian una impactante gira por Reino Unido", son las palabras que acompañaban al vídeo sorpresa de las cantante y que hace referencia a la canción con la que se despidieron de su público en el año 2000.

Las cuatro confirmadas celebran la noticia con entusiasmo, desatando una auténtica locura en Reino Unido. Y aunque en las Olimpiadas de 2012 en Londres pudimos volver a las cinco componentes juntas, es una imagen que no parece que vaya a volver a producirse, aunque Mel B comenta al respecto: "Solo nosotras cuatro estamos totalmente confirmadas, pero Vic podría sumarse en algún momento", asegura.

Otra de las grandes incognitas son las ciudades que visitaran las cantantes, porque aunque Londres se da por confirmado, no se conoce más destinos y si se atreveran a cruzar el charco para visitar también Estados Unidos. Pero una cosa está clara, este regreso va a dar mucho que hablar.