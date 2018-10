Silvia Abril y Corbachó enloquecen 'Tu cara me suena' con su 'Cómeme el donut'

La tercera gala de Tu cara me suena ha cambiado de día. El talent show de Antena 3 pasaba a este lunes día 9 para evitar el festivo de este próximo viernes 12 de octubre. Aunque ha sido un cambio temporal, algunos incondicionales del programa mostraban su malestar en redes sociales.

Más allá de estas quejas, la noche se la llevó María Villalón. La andaluza dejó al jurado sin palabras con su actuación de Camela. Su interpretación del tema Sueños Inalcanzables (1995) le hizo ganar un premio que ha ido destinado a la asociación Ayuca, una organización establecida en su Ronda natal donde se ayuda a las personas con cáncer y a sus familiares.

Y el punto de diversión lo puso José Gorbacho junto a su gran amiga Silvia Abril. Los reyes del humor se metieron en la piel de Jirafa Rey y La Pili para transformarse en el dúo más viral de este verano, los Glitch Gyals.

Por otra parte, Anabel Alonso se trasladó a los 80 para meterse en la piel de Alaska con Mi novio es un zombie, Rocío Madrid fue Rozalén con La puerta violeta, Brays Efe trasladó al público al Wonderwall de Oasis, Carlos Baute se transformó en Cardi B con I like it, Soraya Arnelas cantó el Veneno de Isabel Pantoja, Manu Sánchez interpretó la Vida loca de Pancho Céspedes, Mimi deslumbró con su It's oh so quiet de Björk y Jordi Coll rememoró al desaparecido George Michael con Freedom.

Y este último fue el encargado de poner el broche de oro al primer beso de esta séptima temporada con Àngel Llàcer. Jordi sedujo al miembro del jurado y este no pudo reprimir sus ganas de darle un apasionado beso en los labios.