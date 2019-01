Ricky Merino y su nostalgia con 'OT 2017': "Hemos creado una familia"

Ricky Merino, concursante de Operación Triunfo 2017, acudió a la fiesta que dio por todo lo alto la revista Yo Dona e inaugurar una de las semanas más importantes de la moda de la capital madrileña. El autor de Miénteme, siempre acordándose de la gran familia que formó junto con los otros triunfitos, quiso destacar que para él los dieciséis son como sus hermanos de otra madre.

Además, el artista de 33 años habló sin tapujos sobre las críticas que han manchado la mayoría de las galas de esta edición de OT y su opinión sobre la canción que representará a España en el cetamen de Eurovision 2019.

CHANCE: Seguidor de la moda española.

Ricky Merino: Lo intento, pero no porque siga a ningún diseñador concreto, sino porque sigo las tendencias y me intento adaptar.

CH: ¿Cómo te gusta vestir?

R.M: Depende un poquito de la ocasión, ahora me estoy mimetizando en el chándal. Estoy mirando cómo hay que llevarlo, luego en los eventos tiro de armario pues tengo un montón de trajes. Siempre intento ser eternamente joven.

CH: ¿Tú llevas el chándal con la riñonera y las chanclas?

R.M: No, es que eso yo lo viví ya porque para mí la riñonera era de los noventa y ahora a vuelto. Primero se lo vi al sector de los bailarines, había muchos que llevaban riñonera y empecé a ver que por ahí iba a ir el tema. Admito que me compré una riñonera y todavía no me la he puesto estilo bandolera.

CH: Da gusto ver la gran familia que formasteis en Operación Triunfo. Agoney y tú seguís siendo amigos.

R.M: La verdad es que sí. Yo sé que suena a tópico, total, pero es cierto que los dieciséis al final vivimos algo tan profundo y tan intenso que hemos creado una familia, realmente somos como hermanos. Hay una serie que se llama Sense8 y los protagonistas están conectados sensorialmente, nos pasa eso a nosotros. Estamos conectados siempre.

CH: ¿Qué te ha parecido la nueva edición?

R.M: Creo que se ha criticado porque la gente empezó a verla con un estigma. Cuando lo ves con ese prisma es normal que luego busques cosas negativas o polémicas a las que acogerte. La edición ha funcionado, los chicos han funcionado, pero los chicos han entrado evidentemente sabiendo a lo que se metían y la audiencia también estaba resabiada. Creo que ha sido eso pero la edición ha funcionado.

CH: ¿Has escuchado la canción de Eurovisión?

R.M: La de Miki, sí. Bueno, escuché todas. Me gusta, es muy divertida, es muy fiestera. Mandamos algo diferente a lo que hemos hecho, es algo que gusta mucho en España, creo que Europa es una oportunidad para ver lo que pasa. Al fin y al cabo España siempre queda mal pero nos da igual, lo que queda bonito es que siempre mandemos una propuesta de calidad, independientemente del puesto.

CH: Siempre vamos con ilusión.

R.M: Siempre creemos que vamos favoritos pero lo que me gusta de mi país es que cada año mandamos una propuesta muy digna y de mucha calidad. Independientemente de lo que haya ocurrido el año anterior, no nos desmotiva.