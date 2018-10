Noemí Galera, y su rapapolvo a los chicos de OT 2018: "Nadie os asegura que haya una gira"

Noemí Galera se ha visto obligada a hablar muy seria con los concursantes de Operación Triunfo 2018. Tras la bronca de Mamen Márquez, profesora de técnica vocal, por su actitud en la grabación del disco semanal, la directora de la Academia ha decidido tomar cartas en el asunto.

"No he visto nunca enfadada a Mamen. Que suba ayer a daros un toque de atención a mí me deja bastante hecha polvo, cosa que no vi que os pasara a vosotros. Si Mamen sube ayer y me dice lo que os dijo a vosotros, no habría levantado la cabeza en toda la tarde", comenzaba diciendo la catalana.

Muy molesta, Noemí ha querido darles un baño de realidad a todos los concursantes: "Una vez salgáis por esa puerta, ya veremos quiénes de vosotros puede grabar un CD, porque a lo mejor salís y no os conoce nadie, ni siquiera a los que estén aquí tres meses. Tener una carrera musical es dificilísimo, y si yo soy un productor discográfico y estoy viendo a doce personas encerradas, apasionadas por la música, que están grabando un CD y tiene que subir su profesora a darles un toque porque bajan con desgana, se me quitan las ganas de grabar con esa gente".





NOEMÍ GALERA: "CUANDO SE APAGAN ESTOS FOCOS, EN QUINCE DÍAS NADIE SABE QUIÉN ERES"

Además, Noemí ha querido prevenirles para la próxima firma de discos: "El sábado saldréis y os encontraréis con los fans, y no sé si habrá mil, dos mil o nadie, porque a lo mejor salimos y no hay nadie", y ha dejado claro: "La tele tiene una cosa muy buena y algo muy malo. Lo bueno es que llegas a la casa de la gente muy rápidamente, todo el mundo sabe cómo nos llamamos, quiénes somos y qué hacemos, pero tiene una cosa malísima también, y es que cuando se apagan estos focos, en quince días nadie sabe quién eres. Si no hay trabajo serio, compromiso y pasión nos vamos a la mierda".

Y en cuanto a la posible gira de conciertos, Galera no ha asegurado que vaya a haber gira pues todo depende del público: "Nadie os asegura que haya una gira, ¿qué gira? Los del año pasado tuvieron muchísima suerte, no sabemos si vosotros la vais a tener igual, no sabemos si vais a llenar un Bernabéu. Ojalá todos vosotros tengáis una carrera discográfica, pero la realidad es que no va a ser así. No viváis en los pajaritos ni en lo que puede pasar cuando salgamos, vivid el presente".





NOEMÍ YA DIO UN BAÑO DE REALIDAD EN LA PASADA EDICIÓN A RAOUL

Un tremendo rapapolvo que terminaba con una buena dosis de realidad: "Cuando salgáis y os deis la hostia monumental, recordaréis que teníais un estudio de grabación aquí y bajábais con desgana. La hostia va a ser guapa, y no voy a estar ahí recogiendo los pedazos porque no puedo. Mi obligación es avisaros".

Esta bronca no es la primera que Noemí da a un concursante del nuevo Operación Triunfo pues el año pasado ya le dejó las cosas claras a Raoul: "No voy a consentir faltas de respeto al equipo. Ni al peluquero, ni al equipo de casting ni al equipo de sonido ni a nadie. Toda la gente que está trabajando en este programa lo hace para que vosotros brilléis y lo petéis. Estamos trabajando muchas y no voy a consentir que un niñato o niñata de 18 venga con según qué humos, aunque hayáis firmado 2.000 discos el sábado porque a lo mejor eso no vuelve a pasar nunca más".