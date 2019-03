Mónica Naranjo da las claves de su ruptura matrimonial

Volviendo a los escenarios de toda España, Mónica Naranjo presentó su nuevo disco Renaissance con el que conmemora sus 25 años de carrera en la música. Mostrando su lado más sincero, Mónica no tuvo pelos en la lengua al hablar de sexo y es que se encargará de un nuevo programa de televisión en Mediaset.

CHANCE: Cuéntanos un poquito este renacer.

Mónica Naranjo: Es que han pasado muchas cosas este último año, pero estamos muy bien, estoy muy bien. Muy ilusionada. Con muchos proyectos ya activados y otros que van a venir.

CH: Háblanos de este disco. ¿Por qué ahora?

M.N: Yo llevaba trabajando en esto ya hace unos meses, hace unos días me dice mi socio que llevamos 25 años en el mundo de la música desde el primer proyecto. Nos miramos los dos y dijimos que era un buen momento para lanzarlo y también hacer unos conciertos festejando ese 25 aniversario. Se va a unir algo muy bonito, el pasado el presente y el futuro discográfico, todo en el mismo escenario.

CH: Te hará recordar los inicios, y supongo a México.

M.N: El primer proyecto que se lanzó en el país no tuvo salida. No tuvieron oportunidad de conocer ese trabajo. México me dio la oportunidad de hacer una carrera, entonces me desplacé allí y comenzó todo.





MÓNICA NARANJO: "UNA COSA ES EL TRABAJO QUE DESEMPEÑAS EN EL ESCENARIO Y OTRA LA VIDA DE CASA"

CH: ¿Cómo te definirías?

M.N: No me gusta definirme. Me aburre porque como al final los artistas estamos siempre sujetos a cambios.

CH: ¿Cómo te vamos a ver en los escenarios?

M.N: Ya he entregado el repertorio que se va a tocar. Créeme que ha sido la tarea más difícil de escoger porque normalmente cuando haces giras siempre intentas equilibrar el repertorio, pero equilibrar este repertorio después de 25 años ha sido bastante difícil... pero bueno, entregado está.

CH: ¿Hay alguna canción con la que más te identificas?

M.N: Todo marca un momento de la vida. Yo una de las cosas que más me ha costado muchísimo de coger el repertorio es tener que barajar lo que es importante para el público, que ha marcado un antes y un después en la vida del público, y lo que ha marcado un antes y un después en mi vida. Entonces, he tenido que dejar a un lado lo mío, para centrarme en el público.





MÓNICA NARANJO: "A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SEXO, ME HE DADO CUENTA DE QUE LA NIÑA SIGUE EXISTIENDO"

CH: ¿Qué queda de la Mónica del principio?

M.N: Pues yo pensaba que quedaba poco, pero me he dado cuenta de que no. A través del programa de sexo, me he dado cuenta de que la niña sigue existiendo. Esa niña pícara, curiosa, gamberra sigue existiendo y me ha dado muchísimo gusto volver a encontrarla y abrazarla. No he cambiado tanto.

CH: Pero quizás ya no veremos esas performances de raparse. El pelo de un color de otro.

M.N: Bueno, al final cuando ruedas videoclips todo es una fantasía, y yo me dejo hacer de todo.

CH: Te embarcas también en un programa de sexo.

M.N: Es que me aburría. Era necesario un programa como el que hemos hecho, un programa orgánico, fluido, divertido. Un programa en el que puedes ver a través de una ventana las prácticas sexuales ajenas, saber que eso existe y que a lo mejor te puede gustar, y no pensabas que eso existiera o que eso te pudiese estimular. De repente con tu pareja dices, vamos a hacerlo. Para mí ha sido una gran catarsis, ha llegado en el mejor momento de mi vida.

CH: Más que alumna pensábamos que ibas a ser tú nuestra profesora. Como te veíamos en el videoclip con los hombres atados...

M.N: Al final creemos que sabemos muchas cosas peor el preliminar de la sexualidad no lo sabemos.





MÓNICA NARANJO: "VAN PASANDO COSAS EN LA PAREJA QUE TE VAN DECEPCIONANDO Y VAS QUERIENDO TENER MENOS RELACIÓN ÍNTIMA"

CH: ¿Cuál es?

M.N: Comunicarse y pedir. Y no lo hacemos porque nos da vergüenza porque no queremos sorprender a la persona. Para tener un buen sexo y una buena estabilidad sexual con tu pareja hay que hablar con sinceridad y exponer todas las fantasías, como te apetece, como te gusta, como no te gusta* todo. Hay que hablar.

CH: ¿Te ha faltado a ti comunicación?

M.N: Comunicación no porque yo he sido una persona que me he comunicado bastante. Solo que van pasando cosas en la pareja que te van decepcionando y vas queriendo tener menos relación íntima con la persona, pero eso nos pasa a todos.

CH: ¿Cómo te encuentras tú?

M.N: Muy bien. No te podría haber contestado esto hace unos meses*, pero bueno, ha pasado un año. Yo me separé en marzo. Es cierto que se hizo la comunicación en agosto pero la separación real fue hace un año, estoy muy bien. Estoy mejor que nunca.

CH: ¿Necesitabas el cambio?

M.N: No sabía si lo necesitaba o no, pero dios siempre me quita lo que me resta en cuestiones de pareja. Entonces al final, algo que me ha decepcionado mucho se ha convertido en un gran maestro, entonces muchas gracias. Es guay.





MÓNICA NARANJO: "ABIERTA AL AMOR PORQUE EL AMOR ES LO QUE AVIVA LA ILUSIÓN"

CH: ¿Qué relación tienes con ella?

M.N: Ninguna. Hay que dejar que el tiempo pase, y que uno se cure. Son muchos años, es mejor así.

CH: ¿Crees que algún día podréis tener algún...?

M.N: Seguro, seguro que sí.

CH: ¿Y ahora? ¿Con vistas al amor?

M.N: Hace unos meses te hubiera dicho, mira no, qué pereza. Pero yo estoy abierta a enamorarme, abierta al amor porque el amor es lo que aviva la ilusión y la ilusión es el motor de la vida, entonces hay que estar abierto.