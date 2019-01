Mónica Hoyos se plantea llevar a los Tribunales a Miriam Saavedra

Mónica Hoyos ha vuelto a la escena pública después de su salida de Gran Hermano VIP. La ex de Carlos Lozano decidió recluirse voluntariamente mientras su mayor enemiga televisiva ganaba el reality en el que también había concursado.

Una ausencia que llevó a muchos a pensar que no acudía al plató de GH VIP para no ver a Miriam Saavedra ganar, algo que ella misma ha negado en su exclusiva con SEMANA: "Cuando yo salgo de la casa intento hacer todo lo que puedo por el programa con el que me he comprometido, pero hubo un momento en el que tuvo que parar porque estaba tan mal emocionalmente que me dijeron: 'Tómate un descanso'".

Además, Mónica no ha tenido ningún problema en confesar que las circunstancias de su vida y del concurso le han llevado a padecer estrés postraumático: "El propio doctor me explicó que mientras que para el resto de mis compañeros todo esto ha sido un juego porque no han tenido nada o casi nada de su rutina real, para mí no lo ha sido porque sí que ha sido mi propia vida. Por todo esto he sufrido estrés postraumático y así figura en el certificado médico que remití a la productora del programa para avisar de que no iría a las galas".





MÓNICA HOYOS: "ME GUSTARÍA ENAMORARME Y QUE ME DIERAN LA OPORTUNIDAD DE SER MUJER"

Y a sus detractores, la peruana les insta a vivir lo que ha vivido ella: "A mi me gustaría que todos aquellos que me critican pasasen siete meses de bullying previo que esta señora me estaba haciendo en televisión, luego la metan dentro de la casa y luego entre el padre de tu hija diciéndote esas barbaridades". Y es que todo el dolor que ha vivido durante su estancia en GH VIP le ha llevado a plantearse emprender acciones legales contra Miriam: "Tengo que verlo con calma, pero no por lo último, sino por todo lo que ha hecho durante todo este tiempo. Lo que no se puede consentir es que siga y si no hay una persona que la pareja, lo haré yo. Este personaje está hablando de dos personas que tiene que cuidar de alguien y eso no puede ir a más".

Aún así, en esta larga entrevista Mónica confiesa que perdonaría a su ex por el bien de su hija: "Yo, que he convivido con ella tres meses, entiendo que el equilibrio emocional de Carlos esté destrozado y que cuando te atacan pues no saltas de la mejor manera".

Una situación de lo más complicada que no le quita las ganas de enamorarse y volver a ser madre: "Me gustaría enamorarme y que me dieran la oportunidad de ser mujer. Merezco estabilidad emocional y, aunque mi pequeña sé que no quiere, me gustaría darle un hermanito. Me estoy planteando hacerlo aunque sea sola, sin pareja". Y es que por mucho que algunos puedan pensar que sigue enamorada de Carlos, ella lo deja claro: "Una de las razones por las que yo no he tenido novio todo este tiempo ha sido por mi hija. La gente piensa que no tengo novio porque sigo enamorada de Carlos y no, señores, es una decisión personal".