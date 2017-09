María Teresa Campos de su vuelta a la tele: "Todavía no lo sé ni yo"

Recuperando poco a poco su vida social, María Teresa Campos no quiso faltar a la fiesta organizada por la Fundación Talita en el Hotel Room Mate Oscar y es que la periodista quiso aportar su granito de arena por una buena causa como en años anteriores.

En esta ocasión la periodista llegó muy bien acompañada por Edmundo Arrocet. El cómico está siguiendo muy de cerca la recuperación de su pareja. A pesar de los continuos rumores sobre su vuelta a la televisión, María Teresa no dudó en hablar sobre este tema y es que, según ella misma dijo, se están diciendo muchas mentiras sobe este tema.

CHANCE: ¿Cómo lo habéis pasado?

María Teresa Campos: Muy bien.

CH: Rodeada de amigos.

M.T: Rodeada de gente valiosa que hacen una labor maravillosa pos los niños síndrome de Down y hacen que puedan ir a los colegios con profesores que les puedes ayudar especializados y así no tengan que ir a otros colegios a los que no van sus hermanos. Esto cada año va creciendo más, los colegios que aceptan este estilo de educar a los niños. Todos son iguales.

CH: Una forma de integración.

M.T: Es una labor muy bonita a la que nosotros venimos cada año con mucho gusto. Ojalá podamos venir muchos más.

CH: Tenemos muchas ganas de verla de nuevo en la tele.

M.T: Bueno, espero que sea pronto.

CH: ¿Está estudiando proyectos?

M.T: Estamos en ello, en cuanto se sepa algo se dirá porque cada uno se inventa una cosa y no creáis nada porque todavía no lo sé ni yo.

CH: Gracias.