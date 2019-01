Lorena Gómez aclara su supuesta mala relación con Pilar Rubio

Andreu Buenafuente no se quiso perder el estreno del último trabajo de su pareja, Silvia Abril. La nueva producción Bajo el mismo techo se estrenó el pasado jueves por todo lo alto con el apoyo de muchos rostros conocidos y es que cuenta con un reparto de lujo como Jordi Sánchez, Malena Alterio, Cristina Castaño y Ana Morgade.

Además del reparto también muchos otros rostros conocidos se dieron cita en el estreno como fue el caso de Lorena Gómez que confesó que está muy enamorada de su nueva pareja, René Ramos.

Sin querer dar muchos detalles sobre cómo es su relación con la familia Ramos, Lorena jugó al despiste con la próxima boda de Sergio y Pilar Rubio que tendrá lugar el próximo mes de junio.

CHANCE: ¿Cómo van las primeras semanas con tu nuevo amor, con René?

Lorena Gómez: Bien, estoy muy contenta la verdad, muy feliz, ya lo dije en su momento, no tengo absolutamente nada que esconder, sería mentira si dijera lo contrario y bueno, vosotros lo habéis visto, no se puede negar tampoco.

CH: ¿Ya hay convivencia?

L.G: Hay algo muy bonito y espero y deseo que eso se transmita también y la gente deje de hablar cosas a veces que no sabe, inciertas. Por eso mismo digo que yo creo que el camino se hace andando, la convivencia igual que las amistades, las relaciones, todo en general, se va viendo.

CH: ¿Qué ha pasado?

L.G: No, nada. Antes de que la gente siempre empiece a hablar, que todo está bien, yo estoy centrada en mi trabajo que es lo que realmente ahora me importa pero mi vida personal obviamente también es importante. Si tienes una persona al lado que te apoya y te impulsa a seguir adelante, todavía mejor.

CH: ¿Cómo es René en las distancias cortas?

L.G: Que os lo explique él que nunca habla. Él es una persona muy profesional, él nunca va a hablar de su vida privada, al igual que yo, somos dos personas totalmente ajenas, yo me dedico a lo mío y la prensa nos ayuda siempre, yo siempre me he llevado muy bien con la prensa, nunca he dicho ninguna mentira, siempre he dicho todas las realidades, como me he sentido en todo momento y por eso os habéis portado muy bien conmigo. Yo debo portarme bien con vosotros así que cualquier cosa que me queráis preguntar de música y todo, yo siempre voy a estar agradecida pero en lo personal.

CH: ¿Hoy sea anunciado ya que se casan Sergio y Pilar en junio, sabes algo?

L.G: Yo creo que es una cosa muy suya, es una cosa muy personal.

CH: Ya eres de la familia.

L.G: Eso de que soy de la familia tienen que decirlo ellos, yo no puedo decirlo todavía. No, la verdad es que yo espero que todo salga bien, como está pensado y que finalmente sean felices. Hay que ser felices en esta vida y trabajar mucho y venir a muchos eventos como estos para pasarlo bien.

CH: ¿Cómo es la relación con Pilar, se habla de que había enemistad?

L.G: Me han dicho algo, no tengo ni idea porque no he visto pero me parece una tontería tan grande que por un seguimiento o no en redes sociales... Tú sabes la cantidad de gente que nos seguimos entre nosotros Son maravillosos, son majísimos y son dos personas normales, como la vida misma por lo tanto la gente no sé porque inventa.

CH: Así que hay buena relación.

L.G: Hay buena relación y buena relación siempre la habrá, independientemente que yo estuviera o no con su hermano, son dos personas reales, son de carne y hueso. A veces a la gente igual se les endiosa de una manera... creo que son dos personas normales y la gente porque no se le siga o no se le dé un seguimiento en Instagram no tiene nada que ver. Son tonterías. Pensemos un poco en hace muchos años, por no agregarlo en Facebook no era amigo tuyo, al contrario.

CH: Nos hemos enterado de rupturas a través de las redes sociales.

L.G: Sí, pero bueno, eso es verdad, pero por eso nosotros tanto mi chico como yo no somos tampoco de poner cosas personales en redes sociales, precisamente por eso, luego la gente confunde e inventa muchas cosas. Pero bueno, estoy tranquila, estoy contenta*

CH: ¿Enamorada?

L.G: Muy enamorada, no puedo quejarme realmente de lo que estoy viviendo ahora mismo y de verdad que nunca voy a negar nada ni voy a decir mentiras. Ya está, es una relación, es algo normal como la vida misma y creo que ya ha quedado bastante claro por lo que se ha podido ver.

CH: ¿Te ha llegado la invitación de boda?

L.G: Y dale con la boda...

CH: Han empezado hoy a enviar las invitaciones.

L.G: De la boda todo es súper sorpresa, son ellos dos los novios y los encargados de desvelar los detalles, los secretos y todo* Yo en este caso nadie me ha dado vela en este entierro.

CH: ¿Pero el sitio ya lo tienen?

L.G: Yo que sé. Estamos hablando de que no sé ni cuando es todavía.

CH: Es en junio.

L.G: A que lo sabes tú, yo me estaba haciendo un poco la tonta.