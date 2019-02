Lady Gaga cancela su boda con Christian Carino, ¿y ahora qué?

Durante las últimas horas hemos sabido a través de la revista People que Lady Gaga y Christian Carino ya no pasarán por el altar. Algo que nos ha sorprendido porque fue tan solo hace unos meses -cuando recibía el título de Mujer de Hollywood del Año- cuando la actriz se dirigió a él como "su prometido". Sin embargo, parece que no todo iba tan bien como parecía. De hecho, un representante ha contado a la citada publicación que la relación no funcionaba desde hacía tiempo. Pero, más allá de las implicaciones emocionales de la pareja, ¿qué pasa ahora? ¿Recuperarán el dinero de las reservas? ¿De lo destinado a la organización del enlace? Con no pocos bodorrios de famosos a la vista, el comparador de seguros Acierto.com analiza qué pasa en estas situaciones.

Sí, porque existen pólizas específicas para asegurar nuestra boda contra imprevistos de variada índole. Ahora bien, existen ciertos matices y limitaciones como, por ejemplo, que el enlace no se cancele por motivos de "fuerza mayor", sino por decisión de los novios. Como en el caso de la celebritie, precisamente. Pero vayamos con más detalles y con aquellos casos ante los que sí respondería.





Evita imprevistos

Pongamos que Lady Gaga hubiera perdido el enorme zafiro que llevaba como anillo de compromiso o que, por razones de fuerza mayor -como que uno de los novios o testigos clave se hubiera puesto gravemente enfermo-, se hubiera visto abocada a cambiar la fecha del compromiso o a cancelarlo por este motivo. En dichos casos la mayoría de aseguradoras se harían cargo. E incluso correrían con los gastos de reorganizar la boda. La clave radica en que se trate de causas ajenas a la pareja.

Estos seguros también son altamente recomendables para las bodas al aire libre, pues se hacen cargo de los desperfectos que originan las tormentas, e incluso de si el proveedor del catering no se presenta o, por ejemplo y como en la película de Ahora o Nunca, se llega tarde como consecuencia de una huelga de controladores aéreos. Otra de sus ventajas es que cubre los anillos, la vestimenta -tanto antes como el día del enlace (pongamos que se rompen o se pierden los trajes)-, los regalos, los anillos, las flores y la tarta; estos primeros están cubiertos incluso antes de entregarse.

Ahora bien, los contratos suelen especificar que si el enlace no se celebra por renuncia de los cónyuges, los asegurados quedarán exentos de indemnización alguna. Se trata de un siniestro no contemplado. En definitiva un producto muy recomendable, sobre todo porque incluso los novios más “convencionales” se gastan de media 16.500 euros en el enlace. Una cifra que superan con creces los famosos y una cuestión que ningún novio debería pasar por alto.





Consejos para que todo salga perfecto

Otra buena opción sería contratar a un wedding planner, es decir, una persona para que se encargue de organizar todo el enlace, desde el color de las flores, hasta la disposición de las mesas y la música. De esta manera los meses previos al enlace tú y tu pareja estaréis más relajados y solo tendréis que dar el visto bueno a cada proposición que os ofrezca el organizador del evento.



Disponer del tiempo suficiente para tenerlo todo listo es otro punto crucial. Date al menos dos semanas de margen antes del día de la celebración. De esta manera tendrás tiempo de relajarte y habrá margen de solucionar la mayoría de percances que puedan surgir. Realiza varias pruebas de vestuario, peluquería y maquillaje para asegurar que tu vestido o traje te queda como un guante y evita exponerte al frío o al calor intenso los días previos, así como los alimentos que puedan provocarte hinchazón, malestar o ardor.





Celebrities que se casan en 2019 (y que también podrían cancelar)

Más allá del de Lady Gaga y como adelantábamos, existen otros bodorrios a la vista que -aunque no lo deseamos-, podrían acabar cancelándose. Teniendo en cuenta que algunas de ellas se celebrarán por todo lo alto, no estaría de más contar con una póliza de esta clase.

- Pilar Rubio y Sergio Ramos: la parejita, que lleva ya seis años junta, dio la feliz noticia en el programa televisivo El Hormiguero. No faltaron las fotos más románticas en redes sociales. Se casarán en junio y se espera que el vestido de ella sea pura fantasía, precisamente la razón por la que le convendría protegerlo ante imprevistos.

- Jennifer Lawrence y Cooke Maroney: la actriz y el galerista se comprometieron este mismom mes, y uno de los aspectos que se aguarda con mayor expectación es la lista de invitados. Si, porque la intérprete es amiga de Emma Stone, Adele y otras celebrities. De hecho, ya se sabe que acudirán las Kardashians. En cualquier caso, la parejita lleva algo menos de un año saliendo, así que esperemos que no haya imprevistos de última hora.

- Pau Gasol y Cat McDonnell: aunque siempre han sido una pareja discreta, anunciaron su compromiso a través de Instagram. De momento, todavía se conocen pocos detalles al respecto.

- Sophie Turner y Joe Jonas: aunque tenían previsto pasar por el altar el año pasado, las grabaciones de Juego de Tronos les han obligado a retrasar el enlace. Un retraso que algunos seguros de boda cubren.

- Belén Esteban y Miguel Marcos: aunque lo hará por lo civil, la princesa del pueblo se casará en un Wedding Awards 2018: la finca La Vega de Henares. Barata no es.

- Patricia Montero y Álex Adrover: dada la personalidad de la actriz, es más que probable que esta sea una de las bodas más sencillas de nuestra lista. Aún así, no estaría de más que se curara en salud.

- Cristian Toro y Susana Salmerón: el medallista olímpico le pidió matrimonio a su novia frente a las cámaras de televisión. Su boda durará más de un día, llevará a los invitados a un Wedding Destination y será de estilo ibicenco. Así que ya podemos suponer que no resultará precisamente barata. Razón de más para minimizar el riesgo de pérdidas.





5 bodorrios a todo tren

No podíamos dejar de mencionar, llegados a este punto, algunos de los enlaces más caros de la historia. Es el caso del de los duques de Cambridge -que congregó a casi 2.000 invitados y costó 23 millones de euros-, una cifra “nada destacable” para la casa inglesa si tenemos en cuenta los 53 millones de euros que supuso la boda de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales. La del príncipe de Abu Dhabi alcanzó los 76 millones. Y es que se construyó hasta un estadio de 20.000 asientos para albergar a los invitados.



Tom Cruise tampoco se quedó corto en su boda con Katie Holmes, en la que se gastó más de tres millones. Y Angelina y Brad Pitt sobrepasaron los 10 millones. Para acabar y si nos centramos en uno de los últimos futbolistas que se ha casado, Messi y Antonela Roccuzzo desembolsaron hasta 2.500 millones en su fiesta.