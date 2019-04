El final de Juego de Tronos llega a las casas de apuestas: ¿Quién sobrevivirá?

El día 15 de abril comienza la última y esperada temporadade Juego de Tronos. La última temporada de esta serie logró reunir frente a sus dispositivos a más de 30 millones espectadores el día del estreno del capítulo final según declaró HBO en año pasado. La expectación por saber quién se quedará con el Trono de Hierro es máxima y se aprecia tanto en los trailers que acumulan más de 21 millones de visitas como en las casas de apuestas.

Las teorías sobre cómo concluirá esta saga inundan las redes y hay quien trata de hacer negocio con ello. Desde la página de códigos de descuentos promocionales Cuponation, hemos analizado las apuestas que hay en torno a la temporada ocho en las casas de apuestas autorizadas en España. Con ello, avanzamos que el favorito para hacerse con el Trono de Hierro es Bran Stark, cuyo ascenso a rey de los Siete Reinos se paga entre 1,80 y 2,75 euros. Estas cifras están muy lejos de lo que valdría su conquista por parte de Theon Greyjoy (118 euros por euro apostado), Jorah Mormont, Beric Dondarrion, Ser Davos, Gusano Gris o Lyanna Mormont (101 euros) o de los 251 euros que ganarán por cada euro quienes apuesten que Brienne de Tarth o Melisandre si alcanzan el poder.

Quién Sobrevivirá

En una de las series con más muertes de los últimos tiempos, aproximadamente 150.966, los usuarios también se preguntan quién morirá y quién sobrevivirá a esta temporada. Los posibles supervivientes según las apuestas con Samwell Tarly y Hot Pie. Entre los que no se espera que no sean asesinados destaca Gregor Clegane (11 euros), Cersei Lannister (9 euros) y Euron Greyjoy (11 euros).

El asesino del Rey de la Noche

En las casas de apuestas la opción con menos retorno es elegir que Jon Snow será quien mate al antagonista de la serie, esto se paga entre 2 y 2,25 euros por cada euro apostado. Si quienes consiguen acabar con este caminante son Daenerys Targaryen o Bran Stark las ganancias aumentan hasta cerca de los 5 euros. Curiosamente, la cuarta opción más probable según estas cifras es que el Rey de la Noche no muera (5,50 euros ganados por cada euro apostado). A quienes se les descarta un posible papel en este desenlace son a Sansa Stark, Cersei Lannister o Melisandre, con las que se puede lograr un retorno de 101 euros.

Las apuestas mejores pagadas

Una de las apuestas más descabellada y mejor pagadas de las casas de apuestas del país, incluye una resurrección. Si Ned Stark resucita y se hace con el Trono de Hierro, quienes hayan apostado a su favor ganarán 157 euros por cada euro apostado. Sin embargo, no es la que da mayor margen de ganancias, que Brienne of Tarth o Melisandre se hagan con el control de Westeros se paga a 251 euros. Además, un cameo de Obama se paga a 501 euros, de Madonna y Snoop Dog a 101 euros por euro.

Y como siempre, no faltan las apuestas que no afectarán tanto a la trama pero que no por ello dejan de ser curiosas. La más destacada dentro de las casas de apuestas del país está que en la temporada 8 de Juego de Tronos Arya Stark se casará (15) con Gendry (9) y en la boda sonará la canción “The rains of Castamere” (7,5).