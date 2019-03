Jorge Javier Vázquez no puede contener la emoción al entrar por teléfono en 'Sálvame' tras el ictus

Tras confesar que ha sufrido un ictus que le ha obligado a pasar por quirófano de urgencias después de unos fuertes dolores de cabeza, Jorge Javier Vázquez ha roto su -recomendado por los médicos- silencio con una llamada de lo más emotiva a Sálvame.





JORGE JAVIER HABLA TRAS EL ICTUS

Con un aplauso que ha dudado unos cuantos minutos, Jorge Javier ha pronunciado sus primeras palabras tras el terrible hecho. "Lo primero muchísimas gracias por el cariño recibido. Muchísimas gracias al programa, a la cadena y a todo el mundo, que no puedo ver mucho la tele y no os quiero ver la cara porque me voy a emocionar", comenzaba el presentador, dirigiéndose a sus compañeros.

Después ha explicado: "Ha sido un episodio del que podría haber salido francamente mal, no he conocido la gravedad del asunto hasta ayer porque vine el sábado con un dolor de cabeza terrible, que empezó el miércoles y es que tenía un antecedente y es que el fin de semana anterior me desmaye y estuve inconsciente como tres o dos minutos, tampoco le di importancia, anteriormente también había tenido mareos en un plató y tuve que hacer venir al servicio médico pero lo achacaba a estar mucho tiempo de pies en la misma postura", ha desvelado Jorge por primera vez.

"Pero el sábado los dolores eran terribles, fui al hospital y me hicieron un escáner y vieron que tenía una manchita en una parte del cerebro y pensaban que había sido del desmayo, pero me recomendaron no salir del hospital hasta hacerme una resonancia y pase el fin de semana con total tranquilidad hasta que el lunes me hicieron una resonancia a las nueve de la mañana y para asegurarse de todo me dicen que quieren hacerme un cateterismo", ha continuado explicando Jorge Javier, arrojando así luz a lo que ha vivido en los últimos días.

"Al subir a la habitación me dijeron que me tenían que operar, hubiese tenido que ser más inmediata pero yo había desayunado y tenía que esperar y yo ahí no sabía a lo que me enfrentaba, veía a los médicos con mala cara y me dijeron que era una operación delicada y en la cabeza y fueron unas horas con muchísima incertidumbre porque no entendía nada" ha proseguido narrando el presentador con el un silencio rotundo en plató.





LA PREOCUPACIÓN DE JORGE JAVIER

Sin embargo, a pesar de la complicada situación Jorge Javier ha desvelado que es lo que más le preocupaba: "decírselo a mi madre, no quería, pero lo tuve que decir en casa, que era una cosa que yo quería ocultar"

"Tras la operación me dijeron que había salido todo muy bien, pero el médico me dijo claramente 'el fin de semana cuando te desmayaste te dio un ictus y las consecuencias podían haber sido muy grave' y podían haber sido nefastas, pero no quiero recrearme en lo que pudo haber pasado", desvela finalmente Jorge Javier desde el hospital, confesando que "todavía hay peligro y es muy importante que continúe en observación, tengo que estar un mes en absoluto reposo y continuar con las pruebas".

Por fin Jorge ha explicado toda la situación, asegurando que está muy agradecido y que todo ha salido muy bien para lo grave que podía haber sido, teniendo en cuenta que cogió un avión después de haber sufrido el ictus. Además, el presentador ha hecho especial hincapié en lo que le gusta su vida, bromeando incluso que si llegase a su fin estaría feliz y orgulloso con lo vivido.





JORGE JAVIER SE EMOCIONA AL HABLAR CON BELÉN ESTEBAN

Después de escuchar su testimonio, todos los colaboradores del programa han querido transmitir mensajes de apoyo y cariño al presentador, sin poder contener la emoción como en el caso de Belén Esteban, Mila Ximénez o Paz Padilla.

Sin embargo, no han sido los únicos que no han podido contener las lágrimas y es que el mismo Jorge Javier se ha roto muy emocionado al dirigirse a Belén Esteban.

"Voy a contar una cosa que no he contado, cuando vino Adrián a verme al hospital me dijo 'fíjate como es Belén, que no sabe absolutamente nada y me ha dado una estampa de...'", en ese momento Jorge tenía que parar de hablar para contener el llanto y le decía a Belén: "Tengo la estampita en la mesilla, que lo sepas".

"Hoy he ido a San Judas Tadeo a darle las gracias", respondía Belén muy emocionada. Después han sido todos sus compañeros los que le han dedicado unas preciosas palabras, a las que el presentador ha respondido con el humor que le caracteriza y un positivo mensaje: "No quiero vivir con miedo".