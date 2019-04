Joaquín Reyes, de cuando Ernesto Sevilla se bebió su orina: "Se lo tiene bien merecido"

Joaquín Reyes ha querido hacer un alto en su apretada agenda para acudir a la inauguración de la nueva atracción familiar de PortAventura World. Allí, el cómico manchego disfrutó de la primera dark ride de PortAventura World y la única dedicada a Sesame Street en Europa.

Junto a su mujer Marta, su hijo Jesús (12 años) y su hija Ester (10 años), Reyes disfrutó de esta aventura interactiva en la que los visitantes tienen que ayudar al Detective Coco a resolver una misión secreta. Aún así, Joaquín confesaba que él en las atracciones sufre algo: "Me gustan las atracciones pero lo paso mal prácticamente en todas y tengo que estar un ratito sentado, como un señor, para que se me pase la 'angustieta'".

Y es que con su humor característico, el de Muchachada Nui nos habló de las sorprendentes declaraciones de su buen amigo Ernesto Sevilla. El protagonista de Lo dejo cuando quiera (12 de abril en cines) sorprendió en su paso por El Hormiguero al confesar que había bebido orina de Reyes: "Una vez estábamos actuando en la sala Galileo, él llenó varias cervezas con orina porque no podía ir al baño. Yo me lo bebí sin darme cuenta".





JOAQUÍN REYES, DEL INCIDENTE DE SU ORINA: "ES DE MUY CALIDAD Y TIENE MUCHOS NUTRIENTES"

Ante la sorpresa del propio Pablo Motos y de todo el público, la anécdota del pis se convirtió rápidamente en viral. Una historia que el propio Joaquín Reyes explicaba en PortAventura: "Pues estábamos un día en la sala Galileo Galilei, fue hace años. Estábamos en los camerinos pero no tenían baños y fue lo que contó él. No le ha venido mal, ¿eh?", y añadía: "Y no le vino mal por muchas razones porque mi orina es muy buena y porque él es muy cabrón y que le vida le devolviera una pues...".

Divertido como él solo, Joaquín Reyes continuaba asegurando que le había venido muy bien beber su orina porque "es de muy buena calidad y tiene muchos nutrientes".

Además, el protagonista de Capítulo 0 descubría que Ernesto Sevilla le ha hecho alguna que otra broma pesada: "Se lo tiene bien merecido porque de una de trescientas que se lleve él, no está mal... Una vez, después de una actuación volvíamos en tren y cuando me desperté la gente me miraba y se reía y ya me miré en el reflejo del cristal de la ventana y vi que había pintado con un rotulador toda la cara como una espiral", y continuaba: "Todavía va y me dice: 'Te lo he tenido que hacer muy despacio para que no te despertaras'... Así que no le viene mal".