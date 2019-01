Jennifer López: "Cuando tuve hijos me di cuenta que tenía que mejorar como persona"

Jennifer López protagoniza la portada de febrero de la revista Harper's Bazaar en su edición estadounidense con un espectacular vestido rojo de la marca Gucci. La artista de origen puertorriqueño se ha abierto a la periodista Carina Chocano para tratar temas como el machismo, su carrera profesional o su familia.

La cantante de 49 años ha confesado que se enfrenta a la siguiente pregunta más veces de las que le gustaría simplemente por el hecho de ser mujer: "¿Por qué tiene éxito?", mientras que a un artista del género masculino "nunca le preguntarían eso".

"Lo que pasa con la gente, especialmente con las mujeres, es que puedes tener 12 personas que te dicen que eres increíble. Pero esa persona que te critica, esa es la voz que se te queda clavada en la cabeza", continúa relatando JLo a la periodista.

A continuación la cantante hizo ver al medio su condición de mujer poderosa y trabajadora: "Hasta que dices: 'Espera, no estoy mintiendo. He hecho esto durante mucho tiempo. No es un error. Trabajé duro para estar aquí. ¿Y sabes qué? Felicidades a mí misma. No de una manera arrogante. Es como: 'Lo estás haciendo genial. Date un descanso'".

Después de su matrimonio con Marc Anthony, la intérprete de Anillo ha encontrado de nuevo el amor con Álex Rodríguez, exjugador de los New York Yankees. Aunque la relación va viento en popa, por el momento la pareja no piensa pasar por el altar.

JLo ha comentado lo extremadamente feliz que se encuentra en estos momentos de su vida: "Tengo dos hijos increíbles y un gran novio. No tengo todo resuelto y todo no es perfecto en mi vida. Pero me siento muy orgullosa de que con todas las cosas que han pasado en mi vida personal, todavía sea optimista y optimista".

López atribuye el nacimiento de los mellizos Emme y Maximiliam como un momento de gran madurez personal: "Cuando tuve hijos, me di cuenta que tenía que mejorar y crecer como persona. No solo por ellos sino también para mí. Hay algo que es ser responsable para otro humano que te hace hacerlo: 'Vale, ¿lo estoy haciendo para mí mismo? ¿Cómo puedo enseñarles a cuidar de otras personas si ni siquiera yo puedo cuidarme a mí misma? ¿Cómo puedo enseñarles como deben tratarse si yo permito que las personas me traten a mí de una manera que no es nada agradable? ¿Cómo puedo enseñarles a trabajar duro si yo no trabajo duro?'. Por ello comencé a examinarme desde muchos ángulos diferentes".

Aunque destaca por sus hits, Jennifer tiene una gran trayectoria profesional. Desde actriz, pasando por empresaria, el mundo del baile y la televisión. Desde los noventa, la puertorriqueña ha sabido posicionarse hasta convertirse en un icono de la música.

La cantante ha querido recalcar a la revista que es una apasionada del trabajo: "La gente trata de examinarte y buscar respuestas a por qué haces esas cosas que haces o la manera en la que eres. Pero realmente no pensé: 'Oh sí, soy una adicta al trabajo porque estoy intentando llenar ese agujero que existe dentro de mí'. Al final del día es cuando siento que tengo el deseo de crear, cantar, bailar, actuar, hacer películas, escribir libros, dirigir, producir y realizar. Me siento muy emocionada cada vez que me encuentro trabajando en un nuevo proyecto".

En el photocall del reportaje a Jennifer López también se incluyen varias fotografías en las que la artista luce un body negro y un bañador bicolor en blanco y negro dejando ver su tonificada figura.