Javier Santos se enfrenta al juicio que dictaminará si es hijo de Julio Iglesias

Javier Santos se enfrenta este jueves al juicio que tantos años llevaba esperando. El hijo de María Edite llegaba puntual a su cita con el juzgado nº13 de Valencia acompañado por su abogado Fernando Osuna.

Este juicio se produce después de la larga batalla legal que emprendió el valenciano para que se le reconozca como hijo de Julio Iglesias. El cantante no se ha presentado porque no estaba obligado a acudir como ya nos explicó el letrado de Santos hace unas semanas: "El juez no ha citado a Julio Iglesias a juicio por haberse negado a someterse a una prueba de ADN, por lo que se aplica la presunción de paternidad".

Más allá de esta notable ausencia, Fernando Osuna y Javier Santos están esperanzados pues ven que tienen muchas posibilidades de conseguir una sentencia favorable. Y es que cabe recordar que el caso volvió a abrirse gracias a la famosa prueba genética que consiguió un detective en Miami de Julio José Iglesias.

La filiación que demostraría esta prueba de ADN inclinaría la balanza hacía la verdad que defiende desde hace 42 años María Edite: Javier Santos es hijo de Julio Iglesias.