Itziar Castro, arropada por varios extriunfitos en la premiere de 'Vis a Vis'

Itziar Castro acudió ayer a la premiere de la cuarta temporada de Vis a Vis. La intérprete encarna a Goya en la ficción de Fox España y muy contenta posó junto a todo el reparto en el photocall.

Después de su 'despido' en Operación Triunfo, la catalana ha continuado con sus proyectos profesionales entre los que, además del thriller carcelario, se encuentra una colaboración en el nuevo videoclip del extriunfito Ricky Merino o su papel en la serie de Leticia Dolera.

Aunque la experiencia de la actriz en el talent show haya sido agridulce, continúa teniendo relación con los concursantes. De hecho, algunos de ellos se encontraban allí para animarla y acompañarla en el importante evento. La protagonista de Pieles, además, comentó que sigue teniendo pendiente el tomarse unas cerveza con la ya exconcursante de esta edición de OT, María.

CHANCE: Tú has sido una de las últimas en incorporarte en Vis a Vis. ¿Cómo es formar parte de la familia?

Itziar Castro: Para mí ha supuesto un placer enorme formar parte de una serie única. Además está protagonizada por mujeres totalmente diferentes. Eso es un plus. Es un regalazo. Llegué con miedo y vértigo y me recibieron tan bien.

CH: ¿No te dio impresión eso de ser nueva de la clase?

I.C: En la tercera temporada sí. Ahora soy la reina del cotarro. Ahora Goya, mi personaje, está allí dominando la situación. O eso piensa ella...

CH: También has hecho un papel en la serie de Leticia Dolera. Parece que últimamente estás haciendo papeles relacionados con el empoderamiento de la mujer...

I.C: No. La gente que me llama quieren que sea yo misma. Una vez me dijeron que todo lo que hacía era militancia... En todo caso quien hace militancia es quien me contrata y quien decide tenerme en un proyecto en el que no importe el físico.

CH: Después de la resaca de Operación Triunfo... ¿Sigues viendo el programa? ¿Echas de menos a los chicos?

I.C: Tengo dentro a Dave, Marina, Carlos y Joan. El resto no ha podido venir pero sigo en contacto con todos ellos. Tengo ganas de ver a María y tomarme esas cañas prometidas.