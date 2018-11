Itziar Castro: "Cuando estaba en OT tenía muchos detractores en las redes"

Itziar Castro no ha querido faltar a la fiesta organizada por Yves Saint Laurent en Madrid. La actriz ha roto su silencio después de su despido de la Academia de Operación Triunfo. Su puesto como profesora de interpretación ha sido ocupado por los Javis, los que fueron profesores de la anterior edición.

Sin rencores y aceptado este despido con deportividad, la protagonista de Pieles nos habla desde el corazón para confesar que ha dado lo mejor de sí misma en esta corta aventura profesional.

CHANCE: Al mal tiempo buena cara, te vemos sonriendo pero ¿cómo lo has pasado? Ha sido una salida que no ha quedado clara hasta que tú has enviado un comunicado.

Itziar Castro: Esto es lo mismo que cuando en una serie te matan el personaje, cuando nos mataron a Anabel en la temporada tres de Vis a Vis nos sorprendimos todas y cuando el productor nos dijo que era lo mejor, pues lo aceptas. Como trabajadora del espectáculo que eres, dices pues a otra cosa.





ITZIAR CASTRO: "NOEMÍ FUE LA QUE ME LLAMÓ PARA ENTRAR EN OT"

CH: ¿Ha tenido algo que ver esa relación mala que se dice que había entre Noemí y tú?

I.C: Eso no sé de donde lo habéis sacado, Noemí fue la que me llamó para entrar en OT. Nos conocemos de hace más de 17 años, ya trabajé en OT en ocasiones anteriores, ella siempre estaba, nos conocemos con todos, con Mamen, con Manu...

CH: No es por un tema personal.

I.C: Como diría Rajoy a mí no me consta.

CH: ¿Qué ha pasado?

I.C: Pues eso se lo tendrás que preguntar al gran jefe, a mí me han dicho lo mismo que a vosotros. Que no estaba dando los resultados que esperaban y ya está.

CH. ¿Qué balance haces tú?

I.C: Yo lo he hecho todo con rigor, con profesionalidad, con ejercicios que llevo 22 años haciendo, he sido directora de casting, he trabajado con gente que no son actores, los coros gospel los dirigía yo, he trabajado con cantantes, en musicales, ahora mismo varios de los ejercicios que hacía se hacen en Teatro musical. Yo he trabajado desde lo que conozco, desde la verdad y yo misma. Ya está. Lo volvería a hacer una y otra vez.

CH: ¿Te olías algo?

I.C: No, como dije fue una decisión unilateral y premeditada. Me lo encontré así, me llamaron y me lo dijeron. No hay más, lo mismo que hemos dicho en el comunicado.

CH: A lo mejor has pagado tú el pato de unas audiencias que no han sido lo que esperaban.

I.C: Eso se lo preguntas a ellos, lo que sé es lo que os he mandado, lo que voy a reiterar y solo puedo decir que gracias a eso no podía ir a la presentación de Vis a Vis cuatro y voy a poder asistir con todas mis compis que me hace mucha ilusión. Otros proyectos que no podía hacer vuelven a aparecer.





ITZIAR CASTRO: "DEJÉ TODO PARA OPERACIÓN TRIUNFO"

CH: Tú has mandado un comunicado aclarando lo que se está diciendo. ¿Qué te ha parecido que digan que has salido del programa para responder a otros compromisos?

I.C: En mi comunicado queda claro, dejé todo para OT, había momentos libres que todos los profesores hemos hecho otras cosas y para mí la prioridad máxima era OT.

CH: Queda un poco feo.

I.C: Cada uno con lo que escribe. Yo estoy muy tranquila con mi conciencia.

CH: ¿Te han llamado después de lo sucedido?

I.C: Los Javis sí, Noemí también, la productora también, claro estamos hablando de temas legales. Bien.

CH: Lo bonito de esto es que las redes ardieron apoyándote.

I.C: Yo cuando estaba en OT tenía muchos detractores en las redes pero justo ha pasado esto y mucha gente me ha dado muchas muestras de cariño. Solo puedo decir gracias, de verdad. Es un honor que valoren mi profesionalidad y mi persona.

CH: Te lo tomas con deportividad pero tiene que doler.

I.C: Lo que te digo, cuando estás ilusionada con un proyecto... pues lo mismo que una serie, nos sorprende y dices bueno, es lo que hay. Esto es como una pareja, si tú estás muy enamorada pero te dice que no sientes lo mismo, qué haces. Simplemente tener una buena relación y para delante.