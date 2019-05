Isabel Pantoja, desenmascarada por Jorge Javier Vázquez tras robar una lata

Isabel Pantoja ha vivido una de las peores noches de toda la edición de Supervivientes 2019. Además de sentirse completamente apartada por sus compañeros y solo contar con el apoyo incondicional de la que fue -porque de momento no han arreglado nada-su gran amiga, Chelo García Cortés, ha tenido una discusión con Colate que ha hecho que nos llevemos las manos a la cabeza. Entre dimes y dirites, el concursante soltaba una noticia que dejó a todos los participantes del concurso con la boca abierta: Isabel Pantoja habría robado una lata de jamón cocido -a alguien- y se la habría comido ella sola.

Colate fue quien dio el paso y quien la preguntó en la palapa que dijera de dónde había sacado esa lata ya que ellos ganaron cinco y solo tenían cuatro, dando a entender que se la había robado al grupo. Lo pero de todo es que Isabel Pantoja utilizó una coartada que no le salió nada bien: "Me la dio el médico porque a los tres días tenía una analítica y necesitaba proteínas".

Todos los compañeros que querían saber de dónde había provenido la maldita lata se quedaron bastante enfadados porque Jorge Javier Vázquez entro para desmentir la versión que estaba dando la cantante: "Me dice el director del programa que ni la organización ni los médicos te han dado una lata". Isabel Pantoja se quedaba sin habla y no sabía muy bien qué decir por eso seguía manteniendo la versión que había dado hasta el momento.

Lo último que quiso decir la tonadillera es que no se la habían dado mano a mano, sino que se la había encontrado en la arena y se justificaba: "Como ya sabéis aquí no nos dan nada en la mano, como los pergaminos, nos lo encontramos, por eso dije que me la dio el pirata Morgan". Lo cierto es que el tema se zanjó y no se volvió a hablar más de él pero ninguno de sus compañeros se quedaron satisfechos con la explicación que había dado la reina de la copla.