Isa Pantoja y Omar Montes, donde hubo fuego cenizas quedan

Omar Montes e Isa Pantoja pusieron punto y final a su historia de amor ante las cámaras de Gran Hermano Vip hace un mes. Con la entrada del joven en la casa de Guadalix de la Sierra y sus aventuras con Techi, la reconciliación entre ambos parecía algo inexistente. Pero con el paso de las semanas y la participación del de Pan Bendito y la hija de la tonadillera como tertulianos en las galas, la actitud y los gestos de Chabelita muestran que sigue enamorada del cantante.

La pequeña del 'clan Pantoja' se ha convertido, sin comerlo ni beberlo, en la estrella de Telecinco durante el día del jueves al ser el centro de todas las miradas en dos de los programas que más éxito tiene la cadena.

Kiko Hernández anunció en Sálvame que Chabelita y Omar Montes habían pasado la tarde juntos y la hija de la tonadillera, contra todo pronóstico, durante la séptima gala de Gran Hermano Vip corroboró tales afirmaciones: "Siempre he dicho que quiero ser consecuente con mis actos y ahora quiero seguir siéndolo. Efectivamente, mi hermano Kiko nos llamó para comer con nosotros", comentó Isa. A lo que Montes añadió: "Es que su hermano me camela mucho".

El colaborador de televisión desveló a última hora del programa que los jóvenes habían sido vistos en un restaurante junto a Kiko Rivera, aunque el bombazo vino instantes después cuando Hernández aseguró que se habían fundido en un apasionado beso, algo que negaron después en la gala.

Pese a que la hija de la tonadillera dejó bien claro la semana pasada que no volvería a tener algo con Montes, la complicidad entre Omar e Isa fue de lo más evidente en el plató.

Muy pendientes el uno del otro durante las pausas publicitarias, la ex pareja volvió a demostrar que donde hubo fuego, cenizas quedan. Incluso el artista abrazó delante de las cámaras a Chabeli cuando esta confesó que aún sigue sintiendo cosas por él: "Es verdad que le quiero muchísimo y no lo voy a negar... Yo le quiero y necesitábamos nuestro espacio solos", declaración que provocó que Omar le besase en la cabeza.

La hija de Isabel Pantoja quiso aprovechar su paso por Gran Hermano Vip para aclarar los rumores que apuntan a que tiene un nuevo idilio con el joven torero Carlos Enrique: "No estoy con ningún torero ni tengo novio. Nunca he ido a una corrida de toros", explicitó la joven. Soltera y sin compromiso, Chabeli precisó que si en los próximos días se le ve con cualquier chico no sé de por hecho que es su pareja.