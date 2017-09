Irene Junquera: "Yo hago deporte porque me gusta, no es una cuestión estética"

Irene Junquera vive un gran momento de su vida, al éxito profesional, lleno de proyectos profesionales, hay que añadir su felicidad sentimental al lado de David Martínez, más conocido como Rayden.

Junquera es periodista y presentadora, habiendo pasado por programas como Jugones o Zapeando.

CH: ¿Cuándo llegó el cambio a tu vida, de "ahora es el momento, hay que cuidarse el cuerpo"? ¿Siempre ha sido así?

Irene Junquera: Desde pequeña.

CH: A lo mejor a raíz de salir en tele, ser imagen pública.

I.J: No, la imagen es muy importante, pero es que, ¿quién dice cuál es la imagen bonita? ¿cuál es la correcta? Hay gustos para todo, si no, nos moriríamos. Yo hago deporte porque me gusta, no es una cuestión estética. Simplemente, es yo sentirme bien, si yo me siento bien, me da igual que haya gente que opine que estoy más gorda, más delgada.

CH: ¿Qué deporte? ¿Cuál es tu deporte?

I.J: Hago de todo. He hecho triatlón, me gusta mucho montar en bici de carretera, me encanta nadar, me encanta bailar, corro, aunque es lo que menos me gusta, pero lo hago, voy al gimnasio.

CH: ¿Te haces chequeos médicos?

I.J: También. Yo tengo suerte porque tengo el colesterol bueno alto y el colesterol malo bajo. En ese sentido estoy tranquila. Esto de cerrar los ojos por si a caso tengo algo, yo no. Creo que hay que cuidarse y si lo tienes, lo tienes. Mejor saberlo.

CH: Tienes tu compañera, que es Cristina, ¿os picáis mucho en el deporte?

I.J: Hace mucho que no la veo, pero no nos vamos a picar. Antes hablabámos de "qué estás haciendo" o "qué es mejor". Ella ahora está haciendo yoga y yo hago yoga. Una de mis mejores amigas es profesora de yoga y yo, que soy super nerviosa, me ayuda a calmarme, es que todo viene bien.

CH: Este curso escolar nuevo, ¿qué proyectos tienes en mente?

I.J: Estamos esperando proyectos, hay cosas, hay reuniones, y ahora es cuando tiene que empezar a llegar todo, que ya os contaré.

CH: ¿A ti qué te gustaría? Porque has probado de todo.

I.J: Deporte y entretenimiento. Me da igual, la verdad es que estudié periodismo precisamente porque me permite tener un abanico muy amplio de cosas, entonces, lo que me llegue lo estudio y, si me gusta, para adelante, pero no me cierro a nada.

CH: Radio, tele, lo que te guste, ¿no?

I.J: Me gusta todo. Siempre he trabajado más en tele, pero la radio me encanta también. ¿a quién no le gusta la radio?

CH: ¿Cómo llevas el cambio a ser personaje público?

I.J: Regular. Porque, además, yo hago mi trabajo, pero es verdad que no he vendido nunca mi vida privada, entonces es como que de repente te sientes invadida y dices "¿por qué la gente habla de cosas que me pertenecen a mí?" Intento llevarlo lo mejor posible.

CH: Pero tú entiendes que nos gustaba mucho esa pareja con ese campeón Olímpico.

I.J: No pasa nada, si cuando la gente habla de fracasos, yo no creo en eso. Yo creo en el tiempo que dura una relación, en lo que te aporta esa persona en todo ese tiempo y en lo que te sigue aportando, porque yo con Cristian tengo buena relación.

CH: Se pasa página, somos jóvenes y ahora nos gusta más la música.

I.J: Nos gusta más la música.

CH: ¿El tatuaje es de ahora?

I.J: Yo soy pianista. Yo me tatué la nota musical hace mucho.

CH: ¿Cómo te definirías sentimentalmente ahora?

I.J: Feliz.

CH: Bailando más rap que "despacito".

I.J: Yo ahora estoy abierta a muchas músicas.