'Gran Hermano VIP': primeros nominados y mejores momentos de la segunda gala

Los concursantes de Gran Hermano VIP cumplieron anoche una semana de convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra. La audiencia decidió que las nominaciones se hicieran cara a cara, algo que acrecentaría la tensión de los grandes hermanos.

Durante la noche, los vips tuvieron que enfrentarse al "juego del jefe". Una prueba que requería de mucho esfuerzo y concentración. Verdeliss no pudo participar en ella debido a su embarazo y apostó por la pareja formada entre Makoke y Darek, quienes se proclamaron líderes. Por lo tanto, la ex de Kiko Matamoros, el modelo y la instagramer quedaban inmunes ante las nominaciones.

Al ser impares, Techi se quedó sin compañero alguno para poder enfrentarse al juego. La ex de Kiko Rivera no sabía que ello le brindaría el privilegio de usar durante una semana el baño. Es preciso recordar que los participantes llevaban desde el comienzo del reality duchándose con una bañera y haciendo sus necesidades en un retrete colocado en el jardín. Por si fuese poco, la organización de GH VIP permitió que Techi compartiese el premio con otro concursante y la ganadora del privilegio eligió a Chabelita.

Las primeras nominaciones de la casa han aumentado la tensión entre los vips y ha habido inesperados puntos de unos concursantes hacia otros. Suso nominó a Techi al no soportar que esta siempre esté hablando de "tíos y sexo". Algo que no gustó nada a Techi, pues acabó llorando cuando el ex de Sofía Suescun arremetió contra ella abiertamente explicando que mantenía una muy buena relación con Chabelita para sonsacarle información y chismes.

El Koala lanzó pullitas a Makoke por no ayudar en las tareas de limpieza de la casa y después de nominar a Mónica Hoyos por sus encontronazos con su enemiga, dejó muy claro que no quiere verse envuelto en polémicas que no le conciernen: "Yo no voy a odiar a Miriam porque tu lo hagas. No lo has conseguido. No soy odiador por encargo".

Después de contar los votos, los nominados fueron Isa Pantoja, Mónica Hoyos, Miriam y El Koala. Sin embargo, los inmunes de la semana podían salvar a uno de ellos y se pusieron de acuerdo para librar de la temida nominación a Mónica Hoyos. ¿Quién será el primer expulsado de la casa?