Fran Rivera se pronuncia tras sufrir una fuerte cogida este sábado: "Complicada y dolorosísima"

Este sábado Fran Rivera participaba en un festival taurino a beneficio del Síndrome de Down en Granada, donde a pesar de sus buenas intenciones sufrió una grave cogida que ha llevado al torero a pasar por el hospital.

Tras ser intervenido, Fran ha conectado esta mañana desde las instalaciones clínicas con el programa en el que colabora, Espejo Público, donde ha explicado cómo se encuentra y donde se produjo la cogida.

"La zona es un poco complicada y dolorosísima, pero estoy bien", empezaba explicando el diestro, a lo que Susanna Griso le pedía que diese los detalles. "El toro de salida no me dio opción y me cogió del pecho con la mala suerte de que me ha cogido mis partes nobles y ahora hay que hacer unas pruebas de que el testículo no esté dañado", confesaba Fran, sorprendiendo tanto a los presentes en el programa como a la audiencia.

Pero al tratarse de un festival benéfico al toro se le quita la punta de los cuernos, lo que ha salvado que la cogida no fuera una auténtica desgracia. "Si no me saca los testículos", sentencia el diestro.

Fran que continúa con pruebas médicas y a la espera de un examen urológico que determine que sus zonas más íntimas no estén dañadas, espera poder volver a los ruedos este mismo sábado en Jerez de la Frontera. "El tiempo de recuperación de aquí al sábado, sino encuentran nada raro ahora en el examen a apretar un huevo contra el otro y tirar para delante", declara Fran sin perder el sentido del humor incluso en el complicado momento.