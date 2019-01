Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, a la audiencia como si de un estreno o un premio se tratara

14,7 millones es lo que pide la Fiscalía a Cristiano Ronaldo. Hoy llegaba minutos antes de las 10 de la mañana a la Audiencia Provincial de Madrid como si fuera un estreno de cine de la mano de su pareja Georgina Rodríguez con la sonrisa blanca, blanca.

Aunque la defensa de la estrella lusa del fútbol había pedido autorización para acceder a la sede judicial por el garaje como hace dos años en Pozuelo, la petición no ha sido concedida.

¿POR QUÉ ACUDE CRISTIANO RONALDO A LA AUDIENCIA PROVINCIAL?

CR7 acude a la Audiencia de Madrid para ratificar al pacto que llegó con Hacienda por haber defraudado entre los ejercicio fiscales de 2011 y 2014.

Cristiano Ronaldo, la pareja de Georgina Rodríguez tiene que reconocer los delitos fiscales y pagar una multa de cerca de 19 millones de euros -que ya realizó- a cambio de no ingresar en prisión pero con una pena dos años. De esta manera CR no entra en la cárcel porque uno ingresa teniendo una pena de dos años y un día.

Ante los magistrados que componen la Sección 17, el exdelantero del Real Madrid tendrá que reconocer los delitos fiscales de los que le acusa la Fiscalía.

Lo hará a cambio de dos años de cárcel sin ingreso en prisión y el pago de una multa de casi 19 millones de euros, que ya ha sido liquidada.

Para validar el acuerdo, Ronaldo debe admitir los hechos de los que le acusa la Fiscalía que se aprovechó de "una estructura societaria creada en 2010 para ocultar al fisco las rentas generadas en España por los derechos de imagen".

El asunto ha sido un visto y no visto y a las 10:25 salían mientras firmaba autógrafos uno detrás de otro, ver para creer. No hay nada mejor que llegar tranquilo y tomarse las cosas como si estuvieras recibiendo el balón de oro. Sonriente, vestido de negro, con gafas de sol firmadas con su nombre y zapatillas blancas, ha estado todo el tiempo acompañado de Georgina Rodríguez aparecía también de negro con sus míticos leggins y botas y un abrigo en burdeos. Los dos se han tomado este episodio tranquilamente aunque pidiesen entrar en coche. Las furgoneta les estaba esperando dentreo del círculo policial donde se han montado los dos. Sorprendente -aunque no tan extraña- ha sido la aparición de Georgina.

¿Ha sido este su adiós y el cierre a España?